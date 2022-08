Geen trams tussen Utrecht Centraal en halte Zuilenstein vanwege aanrijding bij 24 Oktoberplein

Tussen Utrecht Centraal en halte Zuilenstein in Nieuwegein kunnen geen trams rijden vanwege een aanrijding bij het 24 Oktoberplein.

De tram tussen Utrecht Centraal en Utrecht Science Park rijdt wel, evenals de tram tussen Zuilenstein, Nieuwegein-Zuid en IJsselstein-Zuid. Het is nog niet duidelijk hoe lang het tramverkeer tussen Utrecht en Nieuwegein nog verstoord is.

U-OV raadt reizigers tussen Utrecht en Zuilenstein aan om gebruik te maken van bussen. Lijn 74 rijdt van Utrecht Centraal naar Nieuwegein Orpheuslaan. Vanaf die halte is het 600 meter lopen naar tramhalte Zuilenstein. Vanaf daar gaan de trams verder. Reizigers in Nieuwegein en IJsselstein die naar Utrecht willen, kunnen met de tram tot halte Nieuwegein City en daar overstappen op buslijnen 65, 74 of 77 richting Utrecht Centraal.

Naast een verstoring in het tramverkeer, rijden sommige buslijnen een andere route. U-OV buslijnen 4, 5 en 7, Qbuzz-lijn 387 en Arriva-lijnen 400 en 401 rijden een omleiding. Buslijn 4, 5 en 7 richting Utrecht CS: haltes Overste den Oudenlaan en Graadt van Roggenweg vervallen. Op buslijn 4, 5 en 7 richting Voordorp/Maarssen/Westraven vervallen de haltes Graadt van Roggenweg en Ravellaan. Op buslijn 387, 400 en 401 vervalt de halte Graadt van Roggenweg in beide richtingen.