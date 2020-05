Geen trams tussen P+R Westraven en Nieuwegein en IJsselstein door aanrijding

Tussen P+R Westraven in Utrecht en Nieuwegein en IJsselstein rijden geen trams door een aanrijding in Nieuwegein.

Vanaf de Jaarbeurs rijden trams tot de halte P+R Westraven. Het advies is om vanaf Westraven met een vervangende bus naar Nieuwegein of IJsselstein te reizen of de reguliere lijnbus te nemen. De verstoring duurt naar verwachting tot 18.30 uur.

Het tramverkeer ligt stil omdat bij halte Zuilenstein in Nieuwegein een ernstig ongeluk is gebeurd. Iemand zou daar onder een tram terecht zijn gekomen.