Tramverkeer tussen Utrecht en Nieuwegein hervat na aanrijding

Tussen Utrecht en Nieuwegein/IJsselstein reden dinsdag lange tijd geen trams vanwege een ongeval. Bij de halte Wijkersloot in Nieuwegein ontspoorde een tram na een aanrijding.

Rond 07.30 uur vond er in Nieuwegein een aanrijding plaats tussen een tram en een bestelbus. Hierdoor raakte een deel van de tram uit de rails. Vanaf station Utrecht Centraal reden de trams niet verder dan P+R Westraven. Daar konden reizigers overstappen op bussen die verder reden richting Nieuwegein en IJsselstein.

Op de plek van het ongeval is onderzoek gedaan naar de oorzaak. In eerste instantie was niet duidelijk hoe lang het oponthoud zou gaan duren, maar rond 14.30 uur meldde U-OV dat de trams weer zouden gaan rijden.