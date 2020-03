Geen trams tussen Utrecht en Nieuwegein vanwege aanrijding

Vanwege een aanrijding rijden er geen trams tussen station Utrecht Centraal en Nieuwegein. Het ongeluk vond plaats bij Westraven.

Volgens vervoersbedrijf U-OV wordt de tram weggesleept naar de remise. Er wordt verwacht dat de trams op korte termijn weer gaan rijden.

Het ongeluk gebeurde rond 14.00 uur. Een tram kwam in botsing met een auto.

Hou de website van U-OV in de gaten voor actuele informatie.

