Geen trappen in Amsterdam-Rijnkanaal bij nieuwbouwwijk Leidsche Rijn

Er komen geen trappen in het Amsterdam-Rijnkanaal bij de nieuwbouwwijk Leeuwesteyn. Dat laat de gemeente Utrecht weten in een brief aan de raad na vragen over deze mogelijkheid. Rijkswaterstaat plaatst bewust geen trappen omdat dit zou uitnodigen tot zwemmen.

In Leidsche Rijn gaat flink gebouwd worden langs het Amsterdam-Rijnkanaal. Er komen ongeveer 1.100 huur- en koopwoningen in de buurt Leeuwesteyn langs het kanaal. Reden voor de VVD om te vragen of er geen trappen moeten komen in het water. Aan de andere kant van het kanaal zijn namelijk ook trappen te vinden.

Wethouder Diepeveen (portefeuille Markten en Havens) liet weten het gesprek aan te gaan met Rijkswaterstaat als eigenaar van het kanaal en de kades. Die organisatie liet onlangs weten niet graag trappen aan te brengen omdat dit zou uitnodigen tot zwemmen. En zwemmen in het kanaal zou zeer gevaarlijk zijn.

Boten

Omdat er aan de andere kant van het kanaal, langs Kanaleneiland, ook boten aanmeren moeten daar juist verplicht trappen worden aangebracht. Vandaar dat ze daar wel te vinden zijn.

Overigens benadrukt de gemeente dat de beschoeiing langs het kanaal op veel plaatsen zo is gemaakt dat mensen zich kunnen vasthouden en indien nodig eruit kunnen klauteren.