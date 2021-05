Treinverkeer rond Utrecht Centraal wordt langzaam opgestart na grote landelijke storing

Het treinverkeer rondom Utrecht Centraal wordt langzaamaan weer opgestart. Door een storing in het telefoniesysteem van ProRail werd het treinverkeer maandagmiddag in grote delen van het land stilgelegd. Reizigers ondervinden volgens ProRail nog de hele avond hinder van de storing.

Het ging om een storing in de telefonie van de verkeersleiding van ProRail. Dat systeem is nodig voor de bediening van seinen en wissels en de communicatie tussen de verkeersleiding en de treinen. NS legde het treinverkeer in grote delen van het land stil.

Sinds 16.00 uur kan NS weer stapsgewijs treinen laten rijden. “Het streven is om op elk traject minimaal één trein per uur te laten rijden”, meldt ProRail.

Op station Utrecht Centraal wachten de meeste mensen de storing niet in de stationshal af, maar bijvoorbeeld op het Stationsplein. Een groepje reizigers was naar het terras geweest en kwam er op het station achter dat hun trein niet meer reed. Zij besloten te wachten in de zon en maken er maar het beste van. “Als we langer moeten wachten, halen we nog een fles wijn”, zegt een van hen.

Reizigers zullen volgens ProRail nog de hele avond hinder ondervinden van de storing. Ze worden dan ook geadviseerd kort voor vertrek de reisplanner te raadplegen, te kiezen voor alternatief vervoer of de reis uit te stellen.