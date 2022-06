Geen treinen tussen Utrecht en Almere vanwege personeelstekort en minder treinen op andere trajecten

Vanwege een tekort aan personeel rijden er zaterdag geen treinen tussen Utrecht en Almere Centrum. Ook rijden er vanwege het personeelstekort op een aantal andere trajecten minder treinen.

“Let op! Door een tekort aan beschikbaar personeel rijden morgenmiddag op een aantal trajecten minder treinen. Plan je reis in de reisplanner”, liet vervoersmaatschappij NS vrijdag al weten via sociale media.

Tussen Utrecht Centraal en Almere Centrum rijden zaterdag tot 19.30 uur geen treinen. Mensen die toch naar de stad in Flevoland willen reizen worden omgeleid via Weesp. De extra reistijd is hierdoor zo’n 15 minuten.

Minder treinen

Op het traject Breukelen, Utrecht Centraal, Driebergen-Zeist en Veenendaal Centrum rijden minder sprinters. De extra reistijd is volgens NS ongeveer 15 minuten. Dat geldt ook voor mensen die zaterdag vanaf Utrecht naar Rotterdam, Schiphol of Amsterdam willen reizen. Op deze trajecten rijden vanwege het personeelstekort zaterdag minder treinen.

Ook maandag zijn er nog problemen op spoor vanwege het tekort aan personeel. Raadpleeg de reisplanner van NS voor actuele informatie.