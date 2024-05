Geen treinen tussen Utrecht en Amersfoort vanwege defect spoor; problemen duren minimaal tot 20.45 uur

Er rijden momenteel geen treinen tussen Utrecht en Amersfoort. Reden hiervoor is een defect spoor. NS verwacht dat het probleem tot ongeveer 20.45 uur duurt.

Het probleem aan het spoor bevindt zich tussen Den Dolder en Amersfoort. Reizigers kunnen dus nog wel vanaf Utrecht met de trein naar Den Dolder. Vanaf daar kunnen ze met een bus verder reizen naar Amersfoort, maar NS meldt op de website dat er ‘zeer beperkt bussen rijden’.

Mensen die vanaf Utrecht met de trein naar Amersfoort willen, worden dan ook aangeraden om via Hilversum te reizen. “Het is nog onduidelijk hoe lang de herstelwerkzaamheden duren. De verwachting is dat dit minimaal tot 20.45 uur zal duren, maar het is mogelijk dat dit later wordt”, schrijft ProRail,