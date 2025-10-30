Geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch tot vanavond na aanrijding met vrachtwagen

Een vrachtwagen en een trein hebben op een spoorwegovergang in Meteren een aanrijding gehad. Hierdoor is al het treinverkeer op de lijn Utrecht-Den Bosch direct stilgelegd, meldt ProRail. De NS verwacht dat dit tot zeker 20.00 uur vanavond duurt.

Spoorwegbeheerder ProRail laat weten dat er iets na 11.00 uur vanochtend een aanrijding heeft plaatsgevonden tussen een vrachtwagen en een passagierstrein. De trein is hierbij ontspoord, maar stond nog wel op haar wielen. Hierdoor heeft de trein een andere trein geschampt. Bij de aanrijding zijn volgens de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid vijf personen lichtgewond geraakt, waaronder de vrachtwagenchauffeur.

De Veiligheidsregio meldt dat de hulpdiensten, NS en ProRail de trein die bij de aanrijding betrokken was, en de andere trein die onderweg was naar Utrecht, hebben ontruimd. De circa 400 reizigers die in de treinen zaten, zijn naar de stations gebracht waar de treinen op weg waren.

De NS laat weten dat er gedurende de storing stopbussen tussen Geldermalsen, Zaltbommel en Den Bosch rijden. Naar verwachting duurt dit tot ten minste 20.00 uur vanavond.