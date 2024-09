Geen treinen tussen Utrecht en Driebergen-Zeist door bom Tweede Wereldoorlog

Er rijden geen treinen tussen Utrecht en Driebergen-Zeist op dinsdag 1 oktober van 10.00 tot 11.00 uur, vanwege de ontmanteling van een bom uit de Tweede Wereldoorlog. Dat meldt de NS.

Het onontplofte explosief uit de oorlog werd op 15 juli aangetroffen in de gemeente Bunnik. Het gaat om een Britse 500-ponder. De vliegtuigbom wordt door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) gedemonteerd en verwijderd.

De gemeente Bunnik heeft een noodverordening uitgevaardigd voor het gebied waar de bom dinsdag wordt geruimd. Van 08.00 tot 20.00 uur is het verboden om in de directe omgeving te verblijven, inclusief in de omliggende woningen en gebouwen.

Regelmatig explosieven uit de oorlog

In Nederland worden regelmatig explosieven uit de oorlog aangetroffen in de bodem. “De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) komt jaarlijks ongeveer 2.500 keer in actie. De specialisten van de EOD identificeren en ruimen deze explosieven. Zolang onontplofte oorlogsresten veilig in de grond blijven en de bodem ongemoeid wordt gelaten, is de kans op incidenten klein. Dit geldt ook voor de in Bunnik gevonden vliegtuigbom”, schrijft de gemeente Bunnik op haar website.