Geen treinen van en naar Amersfoort komend weekend; reizigers uit Utrecht moeten omreizen

Er rijden vanaf donderdag geen treinen van en naar station Amersfoort vanwege de laatste fase van werkzaamheden aan het spoor door ProRail. Deze werkzaamheden duren tot en met zondag.

Reizigers die van Utrecht Centraal naar Amersfoort willen reizen, kunnen eerst met de trein naar Driebergen-Zeist. Vanaf daar is er een snelbus naar Amersfoort.

Reizigers tussen Utrecht Centraal en Zwolle kunnen omreizen via Almere. De intercity tussen Zwolle en Utrecht rijdt om via Almere. Daardoor is geen overstap nodig.

Reizigers tussen Utrecht Centraal en Deventer kunnen omreizen via Arnhem Centraal. Verder rijdt er tussen Amersfoort en Ede-Wageningen een stopbus.

Vernieuwing station Amersfoort

Vorige maand lag het treinverkeer rondom Amersfoort Centraal ook al plat. Er werd 5 kilometer spoor vervangen en er werden wissels, kabels en leidingen vernieuwd. De afgelopen twee weken reden de treinen weer. Nu is de laatste fase van de spoorwerkzaamheden van start gegaan.