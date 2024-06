Systeemstoring die treinverkeer rond Utrecht Centraal platlegde is opgelost; reizigers ondervinden de rest van de dag hinder

De systeemstoring die ertoe leidde dat er geen treinen rijden van en naar Utrecht Centraal is verholpen. Het treinverkeer wordt rond 16.00 uur weer opgestart, maar reizigers kunnen de rest van de dag last hebben van vertragingen.

De storing trad op in een ICT-systeem bij de verkeersleidingspost van ProRail in Utrecht. Treinverkeer van en naar Utrecht Centraal ligt daardoor sinds 13.30 uur stil. ProRail verwacht dat de treinen rond 16.00 uur weer gaan rijden, maar waarschuwt reizigers dat ze de rest van de dag last kunnen hebben van vertragingen.

“Het treinverkeer opstarten is een ingewikkelde opgave, omdat treinen door het hele land geraakt zijn door de storing”, aldus ProRail. “Gestrande treinen moeten worden weggehaald en nieuwe treinen en personeel moeten opnieuw gepland worden. Utrecht Centraal is een belangrijk knooppunt voor het treinverkeer. Daarom kan de storing ook op andere plekken in het land gevolgen hebben. Reizigers wordt daarom geadviseerd om voorafgaand aan hun reis een reisplanner te raadplegen.”

Volgens ProRail zijn tientallen treinen gestrand door de verstoring. “Onze prioriteit is om deze treinen op een veilige manier op een station te krijgen, zodat de reizigers uit de trein kunnen.”

De oorzaak van de systeemstoring is nog onduidelijk, ProRail doet daar onderzoek naar.