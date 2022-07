Geen wapenstok voor Utrechtse boa’s; ‘Ik vind het belangrijk dat het geweldsmonopolie bij de politie ligt’

De boa’s in Utrecht krijgen geen wapenstok. Den Haag had eerder bepaald dat gemeenten sinds deze maand een vergunning kunnen aanvragen, waarmee de wapenstok kan worden toegevoegd aan de uitrusting van de handhavers. Burgemeester Sharon Dijksma zei tijdens het vragenuur in de gemeenteraad het belangrijk te vinden dat het geweldsmonopolie bij de politie blijft.

De Utrechtse fracties van BIJ1, DENK, SP en Partij voor de Dieren hadden vragen ingediend over zo’n eventuele wapenstok voor boa’s. Zij gaven aan dit zorgelijk te vinden. Onder meer omdat zij geen training hebben gehad in het gebruik van de stok.

Daarnaast verwijzen de partijen naar een onderzoek naar institutioneel racisme binnen de gemeente Utrecht. Daarin zouden aanwijzingen staan dat er zo’n vorm van racisme is bij Utrechtse boa’s.

“Gezien de aanwijzingen van institutioneel racisme en etnisch profilering, deelt de burgemeester dat Utrechters met een migratieachtergrond een groter risico lopen om te maken te krijgen met buitenproportioneel geweld door boa’s?” Vroeg Stevie Nolten van BIJ1 aan de burgemeester.

Geen aanvraag

Dijksma begon bij het beantwoorden van de vragen door te zeggen dat Utrecht niet van plan is zo’n vergunning aan te vragen, waarmee de boa’s uitgerust kunnen worden met een wapenstok en ook dat zij dat verzoek niet heeft gekregen van de handhavers. “Ik vind het belangrijk dat het geweldsmonopolie bij de politie ligt”, aldus de burgemeester.

Daarnaast vond Dijksma het ook belangrijk om te zeggen dat er vorig jaar 61 klachten zijn ingediend tegen boa’s. “Dat ging vaak over het feit dat boa’s niet optraden. Er is niet één klacht geweest over een geweldsaanwending door een boa.”

Daarbij zijn er in 2021 wel 27 momenten geweest waarbij boa’s het nodig vonden om geweld te gebruiken. “Dan moet u denken aan mensen beetpakken of van wegduwen. Alle geweldsincidenten worden door de boa’s gemeld en vervolgens door een toezichthouder getoetst. In geen enkel geval heeft de politie dit als buitenproportioneel beoordeeld.”

Gesteund

Er zijn vorig jaar wel 69 meldingen gemaakt in Utrecht waarbij een boa zelf het slachtoffer werd van geweld. Dijksma: “Dan gaat het om spugen, slaan, wurgen, poging tot aanrijden met een voertuig en andere vormen van geweld.”

Tot slot zei de burgemeester het belangrijk te vinden dat de Utrechtse boa’s zich gesteund voelen door de raad. “Misschien is het goed om een keer met de boa’s op stapt te gaan zodat u kunt zien op welke wijze zij gewetensvol en integer hun werk doen en onder welke moeilijke omstandigheden zij dat tegenwoordig moeten.”