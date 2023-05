Geen wegwerpbekers naast koffieautomaten; Hogeschool Utrecht heeft ‘Bring your own cup’-week

Een bezoekje aan Hogeschool Utrecht deze week? Vergeet dan niet om een eigen beker mee te nemen. Van dinsdag 23 mei tot en met vrijdag 26 mei is het namelijk de ‘Bring your own cup’-week op Hogeschool Utrecht, een initiatief van Green Office HU. Een week lang staan er geen wegwerpbekers bij de koffieautomaten om zo de HU verder te verduurzamen.

Tijdens de ‘Bring your own cup’-week ervaren studenten, medewerkers en bezoekers hoe het is om zonder wegwerpbekers koffie of thee te halen uit de automaten op de HU. Volgens de Green Office van de HU scheelt het 1 miljoen wegwerpbekers per jaar als iedereen zijn eigen beker voortaan meeneemt.

Vanaf 1 januari 2024 zijn wegwerpbekers in heel Europa helemaal niet meer toegestaan. Per 1 juli 2023 mogen ze zelfs al niet meer gratis worden verstrekt. “Daarom is het goed als iedereen deze paar dagen alvast kan wennen aan de nieuwe situatie die volgend jaar in heel Europa werkelijkheid wordt”, aldus de initiatiefnemers van de HU.

Receptie

Voor mensen die geen eigen beker hebben meegenomen, zijn er herbruikbare bekers te koop bij verschillende horecapunten op de campus. Daarnaast kunnen mensen die hun beker vergeten zijn alsnog een wegwerpbeker halen bij de receptie in de gebouwen.“Liever niet natuurlijk”, zo schrijft de Green Office. Of de actie er daadwerkelijk voor zorgt dat er deze week aanzienlijk minder wegwerpbekers gebruikt worden, is nog maar de vraag. Er staan namelijk stapels wegwerpbekers klaar bij de receptie.