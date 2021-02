Gefronste wenkbrauwen door verkeersbord ‘het Neude’, maar oplossing is simpel

Een verkeersbord in de Vinkenburgstraat in Utrecht zorgt vrijdag voor gefronste wenkbrauwen. Het bord geeft binnenstadbezoekers te kennen dat de Vinkenburgstraat is afgesloten maar dat een deel via ‘het Neude’ wel bereikbaar is.

“Vinkenburgstraat afgesloten, horeca en winkels zijn bereikbaar vanaf het Neude”, staat te lezen op het gele bord. De ‘fout’ zorgt op Twitter voor verontwaardigde reacties. “Als iemand dit op een onbewaakt moment zegt, zeg ik daar niets van. Maar onze gemeente?”, twittert iemand.

Twee uur nadat het opvallende bord werd opgemerkt, twitterde Jan Wilbert Luth dat het ‘probleem’ was opgelost. “Hoppa!”, schrijft hij bij een foto van het verkeersbord. Over ‘het’ heeft hij een stickertje met ‘de’ geplakt. “Ik las het op Twitter en dacht: dat klopt inderdaad niet, dat kan ik net zo goed even aanpassen”, zegt hij.

Jan Wilbert schreef thuis ‘de’ op een papiertje en ging in zijn pauze met een rol ducttape op pad naar het bord. “Onderweg naar de bakker heb ik maar even een ommetje gemaakt. Het voelde een beetje weird maar ook wel lachen”, zegt hij. “Een goede pauzebesteding en heerlijk dat iedereen het waardeert!” Vanaf nu zijn de winkels en horeca dus weer gewoon bereikbaar via de Neude.

Geen nieuwe discussie

De discussie over ‘de’ of ‘het’ Neude is niet nieuw en DUIC vroeg eerder al eens aan verschillende Utrechters wat volgens hen de juiste benaming is. Oud-burgemeester Jan van Zanen behoort tot het ‘de-kamp’, historicus Maarten van Rossem zegt (puur op gevoel) het Neude en dichter Ingmar Heytze laat het van zijn gezelschap afhangen.

DUIC vroeg eerder al eens aan Laura van Eerten, taalkundige bij het Instituut voor Nederlandse Lexicologie, om uit te zoeken wat nou de juiste spelling is. Haar conclusie was dat het de Neude is, maar dat het over 100 jaar heel goed het Neude kan zijn. “Taal verandert. Langzaamaan verdwijnt de betekenis van het woord, steeds meer mensen zeggen het Neude en dat zou over 100 jaar best weleens de standaard kunnen zijn.”