Geknipt in de trein of een gesprek met prinses Laurentien op Valentijnsdag in Utrecht

Een gesprek met een bekende Nederlander, een knipbeurt in de trein of advies over de digitale wereld. Op Valentijnsdag zijn er allerlei initiatieven die in het kader staan van de actie #échtcontact.

Volgens de initiatiefnemers van deze actie staat écht contact tussen mensen tegenwoordig onder druk. Dat komt onder meer omdat veel mensen alleen maar digitaal contact met elkaar hebben. Anderen leven juist geïsoleerd omdat ze hun weg niet kunnen vinden in de digitale wereld.

Op station Utrecht Centraal kunnen reizigers tussen 10.00 uur en 12.00 uur een gesprek aanknopen met onder andere prinses Laurentien, minister Raymond Knops en artiest Jamai Loman. Kansen en uitdagingen van de digitale samenleving is het hoofdonderwerp van deze gesprekken.

Ouderen

Bij de HEMA in het centrum van Utrecht zitten tussen 10.00 uur en 16.00 uur vrijwilligers die mensen wegwijs kunnen bieden in de digitale wereld. Deze vrijwilligers zijn onder andere van SeniorWeb, een organisatie die al bijna 25 jaar bezig is om de digitale wereld begrijpelijk te maken voor ouderen.

Tot slot kunnen reizigers van NS een gratis knipbeurt krijgen in de trein. Ook dit is weer onder het mom van ‘écht contact’. De trein met de kapper aan boord rijdt van station Utrecht Centraal naar Nijmegen, via Arnhem en Deventer naar Zwolle en tenslotte via Amersfoort weer naar Utrecht en biedt reizigers onderweg een gratis knip- of stylingbeurt.