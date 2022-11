Gelderse politici dreigen verbreding A27 bij Amelisweerd te dwarsbomen uit woede over opgekochte boerderijen

Gelderse politici dreigen een stokje te steken voor de verbreding van de A27 bij Amelisweerd in Utrecht. Dat heeft te maken met de gang van zaken rond het opkopen van zes boerderijen in Gelderland, door het Rijk. Volgens de provincie is daarover niet met hen overlegd, wat leidt tot woede bij de Statenleden.

Hoe zit het precies? De verbreding van de A27 bij Amelisweerd zou leiden tot extra stikstofuitstoot. Die uitstoot moet worden gecompenseerd, in de buurt van de Natura 2000-gebieden waarvoor de stikstof gevolgen heeft. Eind augustus werd bekend dat het Rijk daarom zes boerderijen in Gelderland heeft opgekocht. Door deze bedrijven op te kopen, wordt de hoeveelheid stikstof die ze uitstoten verlaagd. Die ‘stikstofruimte’ kan dan weer gebruikt worden voor de verbreding van de A27.

De provincie Gelderland heeft in 2020 met het Rijk afgesproken dat de provincie geïnformeerd wordt, als er in het kader van de stikstofuitstoot plannen zijn voor het opkopen van boerenbedrijven. In het geval van de zes boerderijen die in augustus zijn opgekocht, is er volgens de provincie Gelderland geen overleg geweest. En daar zijn de Gelderse Statenleden boos over.

Motie

Een meerderheid van de Gelderse Statenleden – waaronder alle coalitiepartijen- heeft nu via een motie kenbaar gemaakt hoe ze over de gang van zaken denken. Ze noemen het ‘zeer kwalijk’ dat er geen overleg is geweest en vinden het handelen van het Rijk ‘afkeurenswaardig’.

De politici roepen de provincie nu op om niet mee te werken aan het intrekken van de Gelderse natuurbeschermingswetvergunningen (vergunningen die boerenbedrijven nodig hebben om stikstof uit te mogen stoten, red.) zolang de afspraken worden geschonden. Als de provincie deze vergunningen niet inneemt, mag het Rijk de stikstofruimte niet gebruiken voor het verbreden van de A27 bij Amelisweerd.

Spoedvergadering

Het breed gesteunde voorstel van de Gelderse Statenleden wordt woensdag besproken in een spoedvergadering. Dan moet ook duidelijk worden wat de gedeputeerde met het voorstel doet.

