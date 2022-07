Gelijke monniken, gelijke kappen: waarom mag een kledingwinkel in Utrecht geen wijn verkopen?

De kledingwinkel Cris, ook wel geschreven als ‘c r i s’, aan de Springweg in Utrecht verkoopt sinds 23 jaar kleding en daar is de laatste vijf jaar ook wijn bij gekomen. Dat mag niet, zegt de gemeente Utrecht nu. ‘Blurring’ is namelijk wettelijk niet toegestaan. Maar het is tijd dat daar een keer verandering in komt, vindt een aantal Utrechtse raadspartijen. Want waarom mogen Utrechtse ondernemers met bijvoorbeeld een modezaak, atelier of kapper geen drank verkopen?

Veel zullen het erover eens zijn: het is vrij dramatisch gesteld met het winkellandschap in Utrecht. Leegstand blijft een groot probleem in de binnenstad en op steeds meer plekken steken grote, internationale merken en ketens de kop op. Het straatbeeld wordt eenzijdiger, merkt ook winkeleigenaar Chris Ravenhorst. Hij richtte in april 1999 de winkel Cris op, een kledingzaak die zich focust op kleding van exclusieve afkomst.

“Helaas is Utrecht geen uitzondering: individuele winkels worden steeds schaarser in het stedelijk straatbeeld. Ook daarom is het des te belangrijker dat we een uniek aanbod kunnen blijven bieden en kunnen bijdragen aan een aantrekkelijk Utrecht. Kleding gemaakt door veelal kleine familiebedrijven die aandacht hebben voor mens en milieu”, zo omschrijft Chris het zelf. En precies eenzelfde filosofie hebben hij en zijn compagnons gevonden bij een selecte groep wijnboeren.

‘Unieke winkel’

Want sinds een paar jaar verkoopt Cris naast kwalitatieve kleding ook een selectie Italiaanse natuurwijnen. “We werken samen met een handvol wijnboeren in de streken Piemonte en Liguria in Italie. Stuk voor stuk zijn dit wijnboeren die aandacht hebben voor mens en natuur. Ze produceren op kleine schaal, de wijnranken worden niet behandeld met pesticiden, herbiciden. En er worden zo min mogelijk toevoegingen gebruikt om de wijnen te maken, zoals bijvoorbeeld sulfiet. Wijn zoals wijn zou moeten zijn, als je het ons vraagt.”

De mix van kleding en wijn ‘draagt bij aan de uniekheid van de winkel’, denkt Chris. “Uniek voor de klant en voor ons. Maar ook zeker voor de stad Utrecht.” Een mooi idee, maar eigenlijk mag het niet volgens de wet.

Vervagende grenzen

‘Blurring’ is het vervagen van de grens tussen twee of meer typen bedrijven. Een andere naam die ervoor wordt gebruikt is ‘branchevervaging’. Voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld een platenzaak waar je ook een espresso kan kopen, een kapper die een biertje aanbiedt tijdens het knippen, een tankstation dat ook een broodje bal verkoopt of, zoals Cris, een kledingwinkel waar je ook voor een fles natuurwijn terechtkan.

In veel gevallen wordt blurring gebruikt als het gaat om de vervagende grenzen tussen bedrijven die alcohol verstrekken, gratis of tegen betaling. Ook spreek je over blurring als het gaat om het aanbieden van geopende of gesloten flessen alcohol; een slijter mag officieel bijvoorbeeld geen proeverij met geopende flessen organiseren.

‘De gemeente Utrecht heeft ons laten weten we dat we per direct moeten stoppen met het verkopen van wijn’

– Chris Ravenhorst, eigenaar Cris

‘Onrechtvaardig’

Sinds 1 juli 2021 is er een nieuwe wet van kracht: de Alcoholwet. Die verschilt op het gebied van blurring maar weinig van de oude wetgeving. En het is deze Alcoholwet die Chris Ravenhorst nu tegenkomt. “De gemeente Utrecht heeft ons laten weten we dat we per direct moeten stoppen met het verkopen van wijn, want de wet zegt dat het niet mag. Regels zijn regels. Hoe leuk of bijzonder het ook is, zeker ook voor de stad Utrecht, het mag niet. Punt. Einde discussie. De wijn moet weg.”

Op iedere dag dat er bij Cris toch wijn te koop wordt aangeboden, staat een boete van 1000 euro per dag. Alsnog een vergunning krijgen, dat zit er niet meer in, liet de gemeente hem weten. “Het voelt onrechtvaardig”, laat Chris weten. “Iedereen die bekend is in het centrum van Utrecht weet dat op meerdere plaatsen precies hetzelfde gebeurt – net als in andere plaatsen in Nederland. Gelijke monniken, gelijke kappen, toch?”

Maatschappelijke wens

Wanneer houdt de gemeente de teugels strak en wanneer ziet het iets door de vingers? “De gemeente heeft in beginsel de plicht om de Alcoholwet te handhaven, als er een overtreding wordt geconstateerd. Maar er zijn soms uitzonderingen op die plicht”, legt Anna Tsheichvili uit. Ze is advocaat bij Wieringa Advocaten en werkzaam op het gebied van onder meer het bestuursrecht en omgevingsrecht.

“Een van die uitzonderingen is als het gaat om een geringe overtreding, zoals een schutting die vijf centimeter te hoog is, of als er sprake is van zicht op legalisatie. Dat is bijvoorbeeld wanneer een ondernemer een vergunning heeft aangevraagd, maar het nog even duurt voordat die wordt verleend. Maar voor de rest dient de gemeente de wet te handhaven, dus ook de Alcoholwet.”

Er zou volgens Tsheichvili voor te pleiten zijn dat er nu ook sprake is van een andere bijzondere omstandigheid die een uitzondering biedt. Zo valt er iets voor te zeggen dat er een ‘maatschappelijke wens’ is om blurring mogelijk te maken en daarmee het winkelaanbod te verbeteren. “De burgemeester zou hier een bijzondere omstandigheid in kunnen zien en blurring kunnen toestaan. Maar het is maar de vraag of een rechter het daarmee eens zal zijn.”

Utrecht als pilot

Ook in de Utrechtse politiek is blurring al sinds enkele jaren een onderwerp van discussie, laat Ralph Peters van D66 Utrecht weten. “D66 maakt zich al langer hard voor dat blurring moet kunnen. Het maakt de stad aantrekkelijker en Utrechtse ondernemers kunnen veel creatiever gaan ondernemen. In het landelijke regeerakkoord hebben we overigens met elkaar afgesproken dat dit mogelijk moet worden gemaakt en in het Utrechtse coalitieakkoord staat dat we hiermee aan de slag willen.”

‘Jammer dat de gemeente creatieve ondernemers in de weg zit’

– Ralph Peters, D66 Utrecht

Ook Peters zegt dat hij werd gewezen op de situatie bij kledingwinkel Cris. “Dit is toch vrij onschuldig en jammer dat de gemeente creatieve ondernemers in de weg zit, terwijl het over een tijdje wel gewoon mag… Ik wil daarom het college vragen stellen, waarin ik wil vragen of het vooruitlopend op de nationale wetgeving mogelijk is om in Utrecht een pilot te starten. Misschien bij een paar winkels of in heel Utrecht. De ervaringen en inzichten die in die pilots opgedaan worden, kunnen de landelijke regelgeving alleen maar beter maken.”

De gemeente heeft op woensdag de schriftelijke vragen van D66 Utrecht ontvangen. Deze vragen zijn mede ondertekend door de partijen Student & Starter en de VVD. Hierin vragen de partijen onder meer of het college bereid is om vooruit te lopen op de veranderingen in de landelijke regelgeving.