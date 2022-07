Geluidsoverlast op de Voorstraat in Utrecht beëindigd met behulp van ladderwagen

De politie en de brandweer hebben in de nacht van maandag op dinsdag samen een einde gemaakt aan geluidsoverlast in de Voorstraat in Utrecht. De politie was in eerste instantie alleen op de melding over harde muziek afgegaan, maar kon niet met zekerheid zeggen uit welke woning de muziek afkomstig was. Daarom werd de hulp van een ladderwagen ingeschakeld.

Op weg naar de Voorstraat konden de agenten de muziek al vanaf ruime afstand horen, schrijft de politie op Instagram. Pogingen om vervolgens met de veroorzakers van de overlast in contact te komen, mislukten. Omdat de politie niet wist uit welke woning de muziek afkomstig was, kon er ook geen voordeur geforceerd worden.

Na overleg met de brandweer bood een ladderwagen uitkomst. Agenten konden met de ladderwagen omhoog en constateerden daar dat de overlast afkomstig was van een dakterras. Na een gesprek met de overlastgevers, is er een eind gemaakt aan de overlast. De muziekinstallatie is in beslag genomen en er is een bekeuring uitgeschreven.