Gemaal De Aanvoerder in Utrecht gaat weer uit; vaarverbod Leidsche Rijn eind volgende week opgeheven

Gemaal De Aanvoerder gaat weer uit. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden besloot in juli om het gemaal voor de vierde keer ooit aan te zetten, maar omdat er nu weer neerslag valt en het minder warm wordt kan het gemaal weer uit. Daarmee wordt ook het vaarverbod op de Leidsche Rijn opgeheven.

Sinds 18 juli werd met behulp van gemaal De Aanvoerder 7.000 liter water de Leidsche Rijn in gepompt. Op die manier werd extra zoetwater naar West-Nederland gevoerd om droogte in dat gebied het hoofd te bieden en verzilting tegen te gaan.

Het aanvoeren van zoet water was nodig omdat het zoute zeewater in het westen het land binnen kon stromen, vanwege het lage waterpeil in de Rijn. Er was daardoor te weinig zoetwater om ‘tegendruk’ te geven aan het zoute water. Het zoete water dat naar het westen van Nederland werd gepompt, moest het zoute water dat het land binnenstroomde, terugdringen.

De goede kant op

Nu er weer neerslag valt, de dagen korter worden, het minder warm is – waardoor minder water verdampt – en de Rijnafvoer stijgt, gaat het volgens het hoogheemraadschap weer de goede kant op. Gemaal De Aanvoerder wordt daarom uitgezet. Het Noordergemaal – waar DUIC in augustus op bezoek ging – laat nog wel water in, maar het aantal kubieke meter per seconde wordt teruggebracht van 11 naar 5.

Het hoogheemraadschap verwacht dat het vaarverbod op de Leidsche Rijn eind volgende week weer wordt opgeheven. De tijdelijke pompinstallaties worden afgebroken. Die voerden water aan om de sloten en weteringen op peil te houden en water naar de Utrechtse grachten te pompen.