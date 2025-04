Gemaal De Aanvoerder in Utrecht tijdelijk niet bereikbaar voor boten door test waterschap

Booteigenaren kunnen tot en met vrijdag 18 april niet vanuit de Leidse Rijn naar het Amsterdam-Rijnkanaal varen. In die periode test het waterschap gemaal De Aanvoerder in Utrecht om goed voorbereid te zijn op extreme droogte.

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden test het gemaal de Aanvoerder om de pompen, die het afgelopen jaar gerenoveerd zijn, te laten proefdraaien. Het gemaal moet ervoor zorgen dat er in situaties van extreme droogte en lage afvoeren in de grote rivieren zoetwater via de Leidse- en Oude Rijn naar het westen van het land wordt gepompt.

Door het proefdraaien zal het waterpeil in de Leidse- en Oude Rijn wat hoger zijn dan normaal, maar dit heeft geen gevolgen voor booteigenaren. De laatste keer dat gemaal De Aanvoerder ingezet moest worden vanwege extreme droogte was in 2022. Naast de doorvaart van de Leidse Rijn naar het Amsterdam-Rijnkanaal, zijn ook de Haanwijkersluis en Sluis Bodegraven gestremd tot en met vrijdag 16.00 uur.

Door klimaatverandering, stijgende temperaturen en bevolkingstoename neemt de watervraag in Nederland toe, maar neemt de beschikbaarheid van het water af. Waterschappen richten zich er naar eigen zeggen op om water vast te houden en te verdelen over gebieden waar een tekort is.