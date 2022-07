Gemaal De Aanvoerder in Utrecht voor de vierde keer aangezet; vaarverbod op Leidsche Rijn

Op de Leidsche Rijn tussen het Amsterdam-Rijnkanaal en Harmelen geldt vanaf maandag een vaarverbod. Reden daarvoor is het aanzetten van gemaal De Aanvoerder, dat extra zoet water naar het westen gaat pompen. Het is de vierde keer dat het gemaal wordt aangezet. De laatste keer was in 2018.

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden gaat de komende weken met behulp van het gemaal extra zoetwater naar West-Nederland voeren, om verzilting tegen te gaan. Het zoute zeewater kan daar het land binnenstromen, omdat het waterpeil in de Rijn laag is. Er is daardoor te weinig zoet water om ‘tegendruk’ te geven aan het zoute water. Normaal gesproken stroomt er in deze tijd van het jaar twee keer zoveel water door de Rijn als nu.

Het zoete water dat nu naar het westen van Nederland wordt gepompt, moet het zoute water dat het land binnen is gestroomd, terugdringen. Zout water is namelijk slecht voor bijvoorbeeld gewassen.

Leidsche Rijn

Het water loopt via drie routes, waaronder via de Leidsche Rijn en Oude Rijn vanaf het Amsterdam-Rijnkanaal, via De Meern, Harmelen en Woerden, naar Bodegraven-Reeuwijk. Vanaf 12.00 uur geldt op de Leidsche Rijn een vaarverbod omdat gemaal De Aanvoerder in De Meern is aangezet.

De stroming op de Leidsche Rijn is daardoor sterker dan normaal en het waterpeil kan 30 tot 60 centimeter hoger zijn. Ter hoogte van het gemaal, op de kruising van het Amsterdam-Rijnkanaal en de Leidsche Rijn, is geen doorvaart mogelijk omdat de keerdeuren bij het gemaal zijn gesloten. Verder is de Haanwijkersluis in Harmelen gestremd.

Drie routes

De Leidsche Rijn is een van de drie routes die gebruikt worden om het water naar het westen te pompen. De tweede route loopt via het Merwedekanaal, de Doorslag, de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel en de Enkele Wiericke in Nieuwegein, IJsselstein, Montfoort, Oudewater, Gouda en Krimpenerwaard. De derde is de Lopikerwaardroute, via gemaal de Koekoek in Lopik, Polsbroek, Hekendorp en Bodegraven-Reeuwijk.

Tekst loopt door onder de kaart

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden raadt mensen de komende tijd af om in de rivieren en kanalen te zwemmen, omdat dit gevaarlijk kan zijn. De aanvoer van het water duurt meerdere weken. In 2003 en 2018 ging het om een periode van twee maanden, maar het is niet precies duidelijk hoe lang het dit jaar zal duren. Dat is afhankelijk van de hoeveelheid neerslag die valt in het stroomgebied van de Rijn, laat het hoogheemraadschap weten.