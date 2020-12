Gemeente begint op 4 januari met herinrichting Utrechtse Nachtegaalstraat

De herinrichting van de Nachtegaalstraat in Utrecht gaat op 4 januari van start. In de nieuwe inrichting komt er meer ruimte voor voetgangers en worden fietsers de hoofdgebruikers van de straat. Ook komen er meer bomen en groen in de straat.

De werkzaamheden duren, volgens plan, tot in mei. Tot die tijd kunnen voetgangers en fietsers de Nachtegaalstraat blijven gebruiken. Auto’s kunnen tijdens de werkzaamheden niet door de Nachtegaalstraat; die worden omgeleid.

Het doel van de herinrichting is om de straat prettiger te maken voor bewoners en winkelend publiek. Ook moet de straat een betere doorgaande route worden voor fietsers, omdat het aantal fietsers naar verwachting verder blijft groeien.

Het afgelopen jaar waren er ook al werkzaamheden in de Nachtegaalstraat, maar toen ging het om werkzaamheden aan nutsvoorzieningen.

Afvoer van regenwater

Behalve meer bomen en groen, komen er ook meer geschikte plekken voor geveltuintjes, grotere boomvakken en klinkers. Deze maatregelen helpen met het afvoeren van regenwater in de grond, in plaats van in het riool. Dat moet wateroverlast helpen tegengaan.

Daarbij moeten er betere oversteekplaatsen komen en groeit het aantal fietsparkeervakken van 200 naar 300. Alle vernieuwingen zijn in samenwerking met de bewoners en ondernemers aan en rond de Nachtegaal tot stand gekomen.

Na de afronding van de herinrichting van de Nachtegaalstraat is ook de aangrenzende Burgemeester Reigerstraat aan de beurt. Daar beginnen de werkzaamheden naar verwachting in november 2021.