Gemeente ‘betreurt’ uitstel Utrecht Marathon, maar ‘accepteert het besluit’

De gemeente Utrecht betreurt de keuze van de organisatie van de Utrecht Marathon om het evenement uit te stellen, maar vindt ook dat het uiteindelijk aan de organisatie zelf is ‘om te wegen of ze een veilig en volwaardig evenement kunnen organiseren’. Dat schrijft het college van burgemeester & wethouders als reactie op de schriftelijke vragen van de Utrechtse CDA-fractie.

“We vinden het ontzettend jammer dat de Utrecht Marathon niet plaatsvindt op zondag 3 april aanstaande”, is te lezen in de beantwoording van de schriftelijke vragen. “Sportevenementen als de Utrecht Marathon zijn een belangrijk middel voor sportstimulering en het bevorderen van sportdeelname.”

Begin februari werd bekend dat de marathon dit voorjaar niet door kon gaan. De coronacrisis heeft volgens de organisatie, Golazo Sports, te veel vertraging, tegenslag en onzekerheid opgeleverd om het evenement begin april te organiseren. CDA wilde onder andere weten wat de gemeente vond van de door de organisatie gegeven reden.

De fractie wilde opheldering over de afgelaste Utrecht Marathon en de rol die de gemeente hierin speelde. De partij noemde het een teleurstelling voor de deelnemers en de stad, maar snapt dat de coronacrisis grote impact heeft gehad op het organiseren van grote evenementen. Omdat het mes aan twee kanten snijdt, wilde de partij met schriftelijke vragen openheid creëren over de situatie.

Kortere voorbereidingstijd

Het college heeft er begrip voor dat er tijdens voorbereiding voor de marathon veel onzekerheid was. “In het najaar 2021 en ook in de eerste weken van 2022 was het onzeker welke kant het zou opgaan met covid-19 en beperkingen voor de evenementenbranche. De voorbereidingstijd was daarmee korter dan normaal.”

“De hele evenementenbranche is hard getroffen, en daarmee ook organisatoren van sportevenementen. Ervaren personeelsleden hebben de branche verlaten in de covid-19 periode om wat anders te gaan doen, zowel bij sportorganisaties als bij leveranciers. Dit heeft ook gevolgen gehad voor Golazo Sports. De organisator heeft uiteindelijk geconcludeerd dat het evenement onder de huidige omstandigheden door hen op deze datum niet op een verantwoorde manier kan worden georganiseerd.”

‘Betreuren de keuze’

“Het is de keuze van de organisatie om het evenement niet door te laten gaan. We betreuren de keuze, maar het is uiteindelijk aan de organisatie om te wegen of ze een veilig en volwaardig evenement kunnen organiseren.” Het besluit van de organisatie wordt dan ook geaccepteerd en er wordt gesproken over een nieuwe editie dit najaar.

Ook stelde de fractie van het CDA onder meer voor om de marathon te combineren met het 900-jarig bestaan van Utrecht, door bijvoorbeeld de route langs prominent Utrechts erfgoed te laten lopen. “Als het evenement plaatsvindt in de periode van de viering van Utrecht 900 jaar Stadsrechten, van 2 juni tot 11 november, kijken we samen met Golazo Sports welke verbindingen er mogelijk zijn.”

Bekijk hier de volledige beantwoording van de schriftelijke vragen.

