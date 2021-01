Gemeente blikt terug op jaarwisseling in Utrecht: minder branden en aanhoudingen

De jaarwisseling 2020/2021 is rustiger verlopen dan voorgaande jaren, meldt de gemeente Utrecht. In de aanloop naar de jaarwisseling was het ‘opmerkelijk rustig’ en ook de jaarwisseling zelf verliep zonder grootschalige ongeregeldheden.

Volgens de gemeente was er veel begrip voor het vuurwerkverbod dat afgelopen jaar gold vanwege corona. Ondanks dat “waren er ook mensen teleurgesteld en konden we niet uitsluiten dat sommige personen juist de confrontatie met de politie zouden opzoeken”, schrijft burgemeester Dijksma in een brief aan de gemeenteraad.

Er werd rekening gehouden met vuurwerkprotesten. “Met de ongeregeldheden van de zomer nog vers in het geheugen, hielden we dit goed in de gaten.”

Rustiger

Uiteindelijk verliep de jaarwisseling dus rustiger dan voorgaande jaarwisselingen. Volgens de gemeente was vooral het lagere aantal branden en aanhoudingen opvallend. In de jaarwisseling van 2019 naar 2020 moest de brandweer 122 uitrukken, terwijl dat afgelopen jaarwisseling 77 keer was. Het aantal aanhoudingen liep terug van 38 vorig jaar naar 11 deze oud en nieuw. Aanhoudingen waren er voor het plegen van vernielingen, afsteken van vuurwerk en baldadigheid.

Vuurwerk en overlast

Ook de schade door vuurwerk was afgelopen jaarwisseling minder hoog dan vorig. In 2019 ging het om 196.250 euro, tegenover 168.170 euro afgelopen jaarwisseling. Dit bedrag is de schade die is ontstaan aan straatmeubilair. 80 procent van het schadebedrag ontstond door vuurwerk, de overige 20 procent door brand. Naast ondergrondse containers, parkeerautomaten en afvalbakken, werd ook een speeltoestel vernield. Er is tot op heden niemand aangehouden voor de vernielingen.

De gemeente verstuurde aan 37 overlastgevers preventief waarschuwingsbrieven, waarvan 24 aan personen die minderjarig zijn. Vorig jaar ging die brief naar 30 mensen. Waarschuwingsbrieven gingen naar mensen die tijdens de jaarwisseling 2019/2020 voor overlast zorgden of omdat ze zich tijdens de ongeregeldheden afgelopen zomer misdroegen. Geen van de jongeren die de brief ontvingen werd tijdens afgelopen oud en nieuw aangehouden.

Wel incidenten

Toch waren er wel incidenten in de stad. In Utrecht Zuid moest de ME worden ingezet om geweldpleging bij groepen jongeren te beëindigen. Een groep van twintig jongeren bekogelde daar een politievoertuig met stenen. Ook op een aantal andere plekken werden de politie en brandweer bekogeld met vuurwerk en stenen.

In totaal waren er zes meldingen van geweld tegen politie en brandweer, maar er vielen geen gewonden. Er zijn geen meldingen geweest van geweld tegen ambulancepersoneel, jongerenwerkers en boa’s van de gemeente.