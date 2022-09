Gemeente doet onderzoek naar verkeersveiligheid in Kanaleneiland-Zuid in Utrecht

De gemeente doet onderzoek naar de verkeersveiligheid in de Utrechtse wijk Kanaleneiland-Zuid. Dit met het doel om de veiligheid te verbeteren. Het onderzoek duurt van 12 tot en met 25 september.

Sluipverkeer is mogelijk een van de boosdoeners: auto’s die files of werkzaamheden willen ontwijken, rijden door de straten van Kanaleneiland-Zuid. “Waardoor het in de wijk juist erg druk wordt. Ook zijn er regelmatig onveilige situaties door hard rijden en asociaal rijgedrag”, schrijft de gemeente in een wijkbericht.

Bewoners en de gemeente zien juist liever dat er meer ruimte komt voor fietsers, wandelaars en groenvoorzieningen. Dat is zo vastgelegd in de Omgevingsvisie Kanaleneiland-Transwijk. Voor het veiliger maken van de wijk, gaat de gemeente eerst de huidige situatie onderzoeken.

Routes

Er komen daarom verkeerscamera’s in de wijk te hangen. Deze camera’s kunnen anonieme metingen uitvoeren, die laten zien welke routes automobilisten door de wijk nemen. De camera’s worden na het onderzoek weer verwijderd. Personen en woningen worden niet gefilmd.