Gemeente Utrecht wil voetgangersgebied definitief uitbreiden; bewoners kunnen mening geven

De gemeente heeft een voorstel gemaakt voor een permanente invulling van het voetgangersgebied in de Utrechtse binnenstad. Er is een aantal straten toegevoegd en ook wordt voorgesteld om de venstertijden voor het hele gebied gelijk te trekken.

Sinds 1966 kent het centrum van Utrecht een voetgangersgebied. Begin 2018 is dat gebied groter geworden en in juli 2020 is er tijdelijk nog een aantal straten aan toegevoegd. Dit werd destijds gedaan om meer ruimte te creëren zodat mensen makkelijker anderhalve meter afstand konden houden.

Nu werkt de gemeente aan een definitief besluit over het voetgangersgebied. Zo staat in het plan dat de Hollandse Toren, Vlaamse Toren, Vredenburgkade, Rijnkade en Buurkerkhof worden toegevoegd aan het gebied. Ook een gedeelte van de uitbreiding die vanwege corona werd gedaan, zoals de Zadelstraat en de Servetstraat moeten dan definitief voetgangersgebied worden.

Venstertijden

Daarnaast is het voetgangersgebied opgedeeld in een rode en gele zone. In het gele gebied mag tussen bepaalde tijden, ook wel venstertijden genoemd, gefietst worden en mogen voertuigen winkels bevoorraden. In het rode gebied mag altijd gefietst worden.

De gemeente stelt voor dat de gele zone tussen 12.00 en 18.00 uur uitsluitend door voetgangers gebruikt mag worden en in de overige uren ook door het andere verkeer. Bekijk in de afbeelding hieronder de verdeling die de gemeente heeft gemaakt.

Uitzonderingen

De straten waar geen venstertijden gaan gelden zijn Oudkerkhof, Annastraat, Korte Minderbroederstraat, Ganzenmarkt, Schoutenstraat en Neude westzijde en oostzijde. “In ons voorstel mag daar altijd gefietst worden. Het Oudkerkhof en de Annastraat voegen we alleen toe aan het voetgangersgebied als we de autoparkeerplaatsen in deze straten kunnen opheffen”, is te lezen op de website van de gemeente.

Utrechters die graag meebeslissen kunnen via dit formulier hun mening geven. In de video hieronder worden de plannen nog een keer uitgelegd.