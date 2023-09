Gemeente doneert 368.000 euro aan Marokko: ‘Dit raakt ook de Marokkaanse gemeenschap in Utrecht’

De gemeente Utrecht is van plan 368.000 euro te doneren aan Marokko. Op 8 september is het Noord-Afrikaanse land getroffen door een zware aardbeving waarbij meer dan 2.800 mensen omkwamen. Daarnaast verloren duizenden gezinnen hun huis. “Dit raakt ook de Marokkaanse gemeenschap in Utrecht diep”, zegt burgemeester Sharon Dijksma.

Naast de meer dan 2.800 doden zijn ook nog eens meer dan 2.500 mensen gewond geraakt. Ook de materiële schade is enorm. “Net zoals bij de aardbeving in Turkije en Syrië eerder dit jaar gaat het om een natuurramp in een land waar veel van onze inwoners hechte banden mee hebben”, schrijft het college van burgemeester en wethouders.

Omdat de gemeente wil laten zien dat deze ramp Utrecht aan het hart gaat is zij van plan geld te geven. Het idee is dat er 1 euro per inwoner wordt gedoneerd en dat komt neer op een totaalbedrag van 368.000 euro. De gemeenteraad moet nog wel instemmen met het plan.

Pot

Het geld wordt betaald vanuit een pot waar momenteel maar 159.000 euro inzit. De overige 209.000 euro komt uit een pot van tegemoetkomingen voor energiekosten van maatschappelijke organisaties. De verwachting is namelijk dat dit lager uitvalt dan eerder werd gedacht.

Tot slot schrijft het college dat er op dit moment geen duidelijk beleid is hoe wordt omgegaan met verzoeken om noodhulp in het geval van natuurrampen. “Dat vinden wij niet wenselijk en hierover zullen wij u (De gemeenteraad, red.) separaat informeren.”

VNG

De 368.000 euro gaat naar het VNG Fonds, dat gemeentes in getroffen gebieden van Marokko, maar bijvoorbeeld ook in Turkije en Oekraïne, bijstaat. “De VNG heeft besloten om het VNG Fonds open te stellen voor donaties om Marokkaanse gemeenten te ondersteunen bij de grote wederopbouwopgave”, is te lezen op de website van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.