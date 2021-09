Gemeente en provincie Utrecht hebben alternatief plan voor verbreding A27

De gemeente en provincie Utrecht dragen een alternatief plan aan voor de verbreding van de A27. Ze pleiten daarbij voor het oprichten van een onderzoekscommissie die goed moet gaan kijken naar verschillende ‘kansrijke alternatieven’.

De verbreding van de A27 is een gevoelig onderwerp. Veel bewoners, politieke partijen en de gemeente Utrecht zijn tegen de verbreding, waar een deel van Amelisweerd voor moet verdwijnen.

Maar ook bestuurlijk loopt het niet allemaal soepel. De plannen lopen onder meer vertraging op vanwege de stikstofproblematiek. De Raad van State greep in omdat de vergunning niet op de juiste gronden verleend was. Er werd een nieuw Tracébesluit genomen maar omdat het kabinet viel werden de plannen ook weer vooruitgeschoven.

“De verbreding van de Ring is opnieuw onderwerp van politiek debat en inzet in de kabinetsformatie. Wij constateren dat het onderwerp sterk gepolitiseerd is. We kunnen ons echter een verdere vertraging in de aanpak van de bereikbaarheidsopgave van de regio niet veroorloven.”

Momentum

De gemeente en provincie Utrecht zien daarom nu momentum om met alternatieven te komen. Ze pleiten voor een onderzoekscommissie die de komende tijd gebruikt om ‘kansrijke alternatieven in beeld te brengen’.

Zelf komen ze ook al met een optie. Het uitbreiden van het aantal rijstroken – maar de snelwegbak bij Amelisweerd zelf niet verbreden – en een maximumsnelheid van 80 km per uur aan houden zou een goed alternatief zijn voor het huidige plan. Daarbij moet ook extra geïnvesteerd worden in het openbaar vervoer.