Gemeente en SportUtrecht komen met beweegprogramma: schooldagen met meer bewegen en minder zitten

De gemeente Utrecht gaat samen met SportUtrecht op zeven basisscholen beginnen met een ‘beweegprogramma’. Doel van de samenwerking is om kinderen meer te laten bewegen, waardoor ze ook de lesstof makkelijker kunnen opnemen. Het beweegprogramma moet uiteindelijk worden uitgebreid naar andere scholen.

Bijna de helft van de kinderen voldoet volgens de gemeente niet aan de richtlijn voor bewegen. Ook is er een verschil te zien tussen kinderen uit gezinnen die van weinig geld moeten rondkomen en kinderen uit gezinnen die genoeg geld te besteden hebben. Kinderen uit gezinnen met een kleine beurs bewegen en sporten minder en kinderen uit het speciaal onderwijs in Utrecht hebben twee keer vaker overgewicht en drie keer vaker obesitas dan kinderen op reguliere basisscholen, laat de gemeente weten.

De gemeente en SportUtrecht hebben nu het beweegprogramma in het leven geroepen, dat ervoor moet zorgen dat kinderen op gewone schooldagen meer bewegen. Tijdens de schooldag kunnen kinderen verschillende sport- en spelactiviteiten doen, zoals ‘bewegend memory’. Door het beweegprogramma wordt overgewicht tegengegaan, maar de gemeente en SportUtrecht denken ook dat kinderen zich beter gaan voelen, zich beter kunnen concentreren en de lesstof makkelijker op kunnen nemen.

‘Ten minste een uur per dag bewegen’

Wethouder Eva Oosters zegt over het beweegprogramma: “Sommige kinderen zitten meer dan zeven uur per dag stil en dat is niet gezond. Daarom creëren we nu meer spel- en beweegactiviteiten op scholen zodat kinderen meer bewegen. Dit beweegprogramma is vooral gericht op kinderen die misschien minder kansen hebben, zodat alle kinderen ten minste een uur per dag bewegen, zoals aanbevolen volgens de landelijke richtlijn.” Het beweegprogramma start op zeven basisscholen waar volgens de gemeente extra ondersteuning nodig is om kinderen meer te laten bewegen.

Samenwerking

De gemeente en SportUtrecht werken voor het beweegprogramma samen met schoolbesturen en leerkrachten. SportUtrecht gaat namelijk plannen op maat maken, waarmee de scholen na een jaar zelfstandig verder kunnen.

Voor het beweegprogramma is dit jaar 160.000 euro uitgetrokken. Vanaf 2025 wordt dat structureel 200.000 euro. Het plan is onderdeel van een breder project van de gemeente, scholen en SportUtrecht. Onderdeel daarvan zijn, naast het beweegprogramma, onder meer gezonde kantines en schoollunches. De gemeente gaat het aanbod van het programma vanaf 2025 uitbreiden.