Gemeente en Universiteit Utrecht maken afspraken over ongezellig aandoen USP

De gemeente en de Universiteit Utrecht hebben afspraken gemaakt over de toekomst van het Utrecht Science Park (USP). De twee partijen willen samenwerken om het gebied ‘leefbaar en bereikbaar’ te houden. Dat moet onder andere gebeuren door de dialoog tussen bewoners en de partijen in de buurt op gang te brengen.

Onlangs hebben de gemeente en de universiteit samen een handtekening gezet onder een samenwerkingsovereenkomst. Met die overeenkomst moet nieuw leven worden geblazen in de toekomstplannen van het USP. Het aantal banen en woningen moet bijvoorbeeld worden rechtgetrokken.

Hete hangijzers

In de samenwerkingsovereenkomst is bepaald op welke manier de openbare ruimte moet worden verbeterd. “Voorbeelden hiervan zijn het inrichten van parkruimten bij de schapenweide, het fort en in de zuidzone”, schrijft de gemeente. “Met deze verbeteringen ontstaat de mogelijkheid om nieuwe banen en woningen te realiseren, met aandacht voor onderwijs, voorzieningen, sport, groen, bereikbaarheid en de ontwikkeling van een passende supermarkt.”

Met name dat laatstgenoemde was een heet hangijzer geweest in het verleden. De kleine supermarkt met het beperkte assortiment en de relatief hoge prijzen zijn voor veel studenten en inwoners van de wijk, en bovendien voor de gemeenteraad, een doorn in het oog. De supermarkt gaat daarom deze zomer uitbreiden.

Samenwerking

Los van een nauwere samenwerking met de universiteit, wil de gemeente het gesprek tussen studenten of studentenbewoners en partijen in de buurt op gang brengen. “Om zo tot een gezamenlijke aanpak voor het verbeteren van de leefbaarheid te komen.” Alle neuzen staan volgens de gemeente immers dezelfde kant op. “In de gesprekken komt duidelijk naar voren dat alle partijen de ambities van het college delen om van het USP een volwaardige woonwijk te maken.”

Om werk te maken van een betere leefbaarheid van het USP, zijn verschillende werkgroepen opgericht. Zo wordt er onder meer gefocust met een werkgroep voor binnen- en buitenruimte en de samenwerking met de bewoners. Tussendoor wordt getoetst wat de voortgang in het USP is. Pas over een hele poos, in 2040, moeten de doelen en ambities van de omgevingsvisie officieel zijn behaald.