Gemeente gaat culturele activiteiten in Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern subsidiëren

De gemeente Utrecht heeft 100.000 euro subsidie beschikbaar gesteld voor culturele activiteiten voor jongeren in Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern. Organisaties die aanspraak willen maken op de subsidie kunnen een aanvraag indienen voor hun activiteiten.

Een van de voorwaarden voor de subsidie is dat de aanvragers de plannen samen met de jongeren uit de wijken maken en uitvoeren.

Volgens wethouder Klein is in Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern veel behoefte aan culturele activiteiten. “Het is belangrijk dat jongeren hun artistieke en creatieve talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. Met de subsidie zou er al in de tweede helft van dit jaar een cultureel programma kunnen zijn dat past bij jongeren.” De gemeente kijkt ook of er een speciale voorziening kan komen waar jongeren terechtkunnen om hun creatieve talent te ontwikkelen.

Een onafhankelijke commissie beoordeeld de aanvragen op onder meer de betekenis voor de stad en wijk, artistieke kwaliteit en ondernemerschap. Aanvragers kunnen maximaal 50.000 euro aanvragen voor de periode tot en met eind 2021. Subsidie aanvragen kan tot 1 juni.