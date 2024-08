Gemeente gaat delen van de werf aan de Oudegracht in Utrecht opnieuw bestraten

De gemeente gaat het komende half jaar straatstenen en boomspiegels op verschillende werven in het wervengebied in Utrecht herstellen. De straatstenen liggen niet meer netjes en dat wordt verbeterd.

De werkzaamheden beginnen vanaf 9 september op de werf aan de Oudegracht tussen de Hamburgerbrug en Weesbrug, aan de kant van de oneven nummers. De straatstenen liggen scheef en rondom bomen drukken de wortels de stenen omhoog. De gemeente gaat de stenen daarom uit de straat halen om ze vervolgens vlak terug te leggen. Voor de ruimte om de bomen heen wordt nog een plan gemaakt.

De gemeente werkt van de Hamburgerbrug naar de Weesbrug toe. De werkzaamheden duren van 9 tot en met 27 september. De bestrating wordt steeds in kleine stukjes gedaan en het materieel ligt op een plateau in het water.

Het kan volgens de gemeente voorkomen dat werfkelders even minder goed bereikbaar zijn. “In overleg met de aanwezig medewerker van de aannemer of de gemeente kunt u de kelder in”, aldus de gemeente. Als het nodig is, worden loopplanken neergelegd. Verder kunnen omwonenden wat geluidsoverlast hebben van de trilplaat die gebruikt wordt om de stenen in de grond te drukken.