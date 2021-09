Gemeente gaat met Utrechtse woningcorporaties in gesprek over overdracht oude spullen

De gemeente Utrecht gaat met woningcorporaties in gesprek over het beleid rond het overdragen van spullen tussen vertrekkende en nieuwe huurders. In augustus werden hierover schriftelijke vragen gesteld nadat bekend werd dat een gloednieuwe vloer uit een sociale huurwoning moest worden gesloopt.

De huurder woonde ongeveer anderhalf jaar in de flat van Mitros aan de Van Brammendreef toen ze besloot te verhuizen. Zij mocht haar vloer destijds niet overdragen aan de volgende bewoner. “In de huidige tijd, waarin duurzaamheid een belangrijk thema is, en in een appartementenblok waarbij alle huizen een warmtepomp en zonnepanelen hebben voor de besparing, vind ik dit een absurde gang van zaken”, zei ze eerder dit jaar.

GroenLinks en de PvdA besloten schriftelijke vragen te stellen over de kwestie. Daarin zegt de gemeente dat in juni al was besloten dit beleid aan de kaak te stellen. “We gaan graag in gesprek om het beleid van de corporaties zoveel mogelijk in overeenstemming te brengen met de doelen die we als gemeente nastreven.”

Daarnaast zegt het college dat woningcorporaties de ruimte hebben zelf afwegingen te maken in het belang van de huurders. “Ook wanneer verschillende belangen elkaar bijten.”

Kringloopwinkels

Mitros, één van de Utrechtse woningcorporaties, heeft bij de gemeente aangegeven dat in de praktijk de meeste spullen niet geschikt zijn voor een volgende ronde. Zo zou blijken dat nieuwe huurders vaak geen interesse hebben in de oude spullen van vorige bewoners. Mitros gaat volgens de gemeente wel beter onder de aandacht brengen dat huurders hun spullen een tweede leven kunnen geven via kringloopwinkels.

Tot slot had Mitros in augustus ook al aangegeven de signalen uit de politiek en samenleving serieus te nemen. We gaan dan ook kijken of we een beleidswijziging kunnen doorvoeren”, zei een woordvoerder van de woningcorporatie eerder tegen DUIC.

Huurdersonderzoek

Deze maand vindt er weer een huurdersonderzoek plaats, waarin de huurders van Mitros wordt gevraagd naar hun mening over allerlei zaken. “Omdat het onderwerp nogal wat teweeg heeft gebracht gaan we het tijdens het onderzoek extra onder de aandacht brengen. Zodra de resultaten bekend zijn kijken we of we ons beleid opnieuw gaan inrichten.”