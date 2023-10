Gemeente gaat nogmaals in op kritische vragen over nieuw systeem parkeerkorting in Utrecht

Het nieuwe digitale systeem voor parkeerkorting in Utrecht kent ook een hoop voordelen, zo laat het college van B&W weten op kritische vragen vanuit de gemeenteraad. Waar Utrechters nu nog de parkeerkorting voor bezoekers via de automaat kunnen regelen, kan dat vanaf 1 november alleen nog maar via een app of via een telefoonnummer. Deze nieuwe methode wierp een hoop vragen en zorgen op.

Elk systeem kent voor- en nadelen, schrijft het college van B&W op de vragen. Een van de voornaamste reden om het systeem aan te passen is echter niet een specifiek voor- of nadeel, maar er zou geen bedrijf meer zijn dat de kortingsregeling nog via de parkeerautomaat aanbiedt.

Waar gaat het precies om?

Inwoners van Utrecht kunnen gratis een code aanvragen waarmee ze zorgverleners en visite met fikse korting kunnen laten parkeren bij hen in de straat. De inwoner kan de kortingscode die voor visite bedoeld is ook zelf gebruiken. De korting varieert tussen de 50 en 75 procent en geldt voor een maximumaantal uur per jaar. Nu is het dus nog zo dat de kortingscode bij de parkeerautomaat ingevuld moet worden. Dit gaat stoppen. Het betalen, inclusief korting, moet straks met een app of telefonisch gebeuren.

Het nieuwe systeem krijgt echter kritiek te verduren en ook verschillende politieke partijen vroegen om opheldering. Vragen gingen onder meer over de noodzaak van het nieuwe systeem en er waren zorgen voor mensen die minder digitaalvaardig zijn en daardoor moeilijker met een app kunnen werken.

Een ander vaak genoemd nadeel is dat bewoners de parkeerkosten altijd zelf moet betalen. Via de automaat was het mogelijk om de kortingscode door te geven aan visite en dan kon de visite zelf ook afrekenen bij de automaat. Dat is met de app niet meer mogelijk.

Ontwikkeling

De gemeente is nu uitgebreid ingegaan op de vragen die er leven. De aanleiding om het systeem aan te passen was dat het huidige contract van de gemeente met de aanbieder afloopt. Er moest dus een nieuw contract afgesloten. De gemeente ging zich oriënteren op aanbieders en daaruit bleek dat de kortingsregeling via parkeerautomaten niet meer aangeboden wordt.

Verder wordt benadrukt dat er sowieso meer gebruikt wordt gemaakt van digitale parkeerapps en dat deze ontwikkeling steeds verder doorzet. Daardoor zijn er in de toekomst ook minder parkeerautomaten nodig, wat weer geld scheelt.

De app biedt volgens de gemeente ook meerdere voordelen. Zo hoeven mensen niet meer naar de parkeerautomaat te lopen om te betalen, bewoners kunnen kentekens opslaan en de parkeertijd hoeft niet van tevoren ingeschat te worden. Via de app kan dit snel verlengd worden. De parkeersessie kan ook tussentijds gewoon gestopt worden, daardoor wordt er dus alleen betaald voor de daadwerkelijke parkeerduur.

Minder digitaalvaardig

Dan rest ook nog de vraag hoe het zit met mensen die minder digitaalvaardig zijn of gewoonweg geen gebruik willen maken van de app. “Wij begrijpen dat de nieuwe webapp voor sommige bewoners een drempel kan zijn om de bezoekersvergunning te gebruiken”, laat de gemeente weten. Er is dan ook een alternatief voor bewoners die de app niet willen of kunnen gebruiken. Zij kunnen de parkeerkorting namelijk regelen via het stadskantoor. Als zij hun bezoek met korting willen laten parkeren, moeten ze het kenteken en de begin- en eindtijd van het parkeren telefonisch doorgeven.

Tot 1 november kan dat alleen tijdens kantoortijden (maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur en op donderdag tot 20.00 uur). Na 1 november verandert dat. De tijden worden ruimer en er kan ook in het weekend gebeld worden. Op maandag tot en met zaterdag kan het doorgeven dan tussen 6.00 en 1.00 uur en op zondag van 11.00 tot 19.00 uur. Bewoners kunnen ook iemand machtigen om namens hen de app te gebruiken om een parkeersessie te starten. Het saldo opwaarderen kan echter weer niet op die manier.

Meer hulp

De gemeente wil tot slot bewoners ondersteunen bij het gebruiken van de app en komt daarom met een aantal mogelijkheden om meer uitleg te krijgen. Er komen bijvoorbeeld handleidingen en instructiefilmpjes en de gemeente organiseert inloopavonden in meerdere wijken, waar medewerkers van de gemeente laten zien hoe de app werkt. Utrechters die meer hulp nodig hebben, kunnen terecht bij medewerkers van de wijkbureaus, bibliotheken en bij het servicepunt op het Stadskantoor.