Gemeente gaat onderzoeken of Februaristaking ook in Utrecht herdacht kan worden

De gemeente gaat onderzoeken of de Februaristaking van 25 en 26 februari 1941 ook in Utrecht herdacht kan worden. Nu gaat er elk jaar een Utrechtse delegatie naar de herdenking in Amsterdam, maar de gemeenteraad wil graag dat er ook in de Domstad een herdenking wordt georganiseerd.

De Februaristaking van 25 en 26 februari 1941 was de eerste grootschalige verzetsactie tegen de Duitse bezetter in Nederland en het enige massale, openlijke protest tegen de Jodenvervolging. Het protest begon aanvankelijk in Amsterdam, maar breidde zich uit naar andere gebieden, waaronder Utrecht.

Raadslid David Bosch (UtrechtNu!) zei donderdag in de raadsvergadering dat hij het belangrijk vindt om daden van verzet te blijven herdenken. “Mijn fractie vindt het daarom bijzonder dat we voor de herdenking van de Februaristaking elk jaar naar Amsterdam moeten afreizen”, aldus Bosch. “Natuurlijk was Amsterdam het middelpunt van deze staking, maar ook in Utrecht waren er duizenden arbeiders die het werk neerlegden. Dat mag niet vergeten worden, zeker ook niet nu.”

Bosch diende een motie in waarmee het college van burgemeester en wethouders (B&W) wordt gevraagd om, in samenwerking met lokale organisaties, scholen, historici en nabestaanden, te onderzoeken hoe de Februaristaking vanaf nu ook in Utrecht herdacht kan worden.

Ook naar Amsterdam

Burgemeester Sharon Dijksma gaf aan bereid te zijn om te kijken welke initiatieven in Utrecht ontplooid kunnen worden, maar vindt het tegelijkertijd belangrijk dat er ook een Utrechtse delegatie naar Amsterdam blijft afreizen. “Ik hecht er wel aan dat de vertegenwoordiging die we daar hebben blijft”, legde ze uit. De D66-fractie stemde wel voor de motie, maar de partij wil ook onderzoeken of er animo is voor een herdenking in Utrecht ‘omdat andere herdenkingen door vergrijzing helaas leeglopen’.

Met uitzondering van de fractie van Volt stemde de hele Utrechtse gemeenteraad voor de motie van UtrechtNu!. De partijen Utrecht Solidair en DENK waren niet aanwezig.