Gemeente gaat optreden tegen felle bouwlampen bij het Stationsgebied in Utrecht

Grote en felle bouwlampen op bouwterreinen die nachtenlang onnodig branden. Dat kan niet de bedoeling zijn, vinden de Utrechtse ChristenUnie en Partij voor de Dieren. Het veroorzaakt slapeloze nachten voor omwonenden, is slecht voor de natuur en het is onnodig energieverbruik, vinden de partijen. Wethouder Eelco Eerenberg is het daarmee eens en zegt daarom ‘stopgesprekken’ met verantwoordelijken te gaan voeren.

“Momenteel wordt er veel gebouwd in Utrecht, bijvoorbeeld rondom het Stationsgebied. Denk hierbij aan de Galaxy Tower en Wonderwoods”, stelt de Utrechtse ChristenUnie. “’s Nachts branden bij deze bouwlocaties grote, felle bouwlampen. We begrijpen dat de lampen ‘s nachts bijdragen aan (sociale) veiligheid, maar zien ook een aantal bezwaren. De lampen zijn niet alleen vervelend voor omwonenden om in te kijken, maar zorgen ook voor energieverspilling en lichtvervuiling.”

“Het is zo dat het soms verplicht is om een bouwterrein te verlichten, bijvoorbeeld als het gaat over de veiligheid omdat mensen vroeg beginnen daar te werken”, geeft wethouder Eelco Eerenburg toe. “Het kan soms ook een verzekeringskwestie zijn, en daar zijn andere oplossingen voor. Bijvoorbeeld met infrarood in plaats van met felle lampen.”

Veiligheidsplan

Als er grote bouwplannen in de stad zijn, zijn bouwprojecten verplicht om een veiligheidsplan te maken, legt de wethouder uit. “Dat beoordelen wij dan altijd. Een van de uitgangspunten waarop wij beoordelen is dat er zo min mogelijk licht gebruikt wordt. En dat als het gebruikt wordt, dat het toe te wijzen is aan het aspect veiligheid.”

De wethouder zegt toe met de bouwprojecten die zich niet aan de afspraken over het licht houden in gesprek te gaan. Hij verwacht dat dat voldoende moet zijn om een einde te maken aan de lichtoverlast.