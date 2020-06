Gemeente gaat zich meer inzetten voor intersekse Utrechters

De gemeente Utrecht wil een betere stad zijn voor intersekse personen. Daarom ondertekent wethouder Linda Voortman vandaag een speciale verklaring om hier aan bij te dragen. In Utrecht zouden zo’n 4000 intersekse personen zijn.

Intersekse personen zijn geboren met mannelijke en vrouwelijke geslachtskenmerken. Andere intersekse personen hebben wel de volgroeide geslachtskenmerken van 1 sekse maar een mix van vrouwelijke en mannelijke hormonen, chromosomen of genen.

Het gaat hierbij volgens onderzoekers om een kwetsbare groep mensen. Daarom wil de gemeente hun graag ondersteunen. Wethouder Linda Voortman tekent namens de gemeente De Nederlandse Intersekseverklaring.

Eerste gemeente

De gemeente Utrecht is de eerste gemeente in Nederland die de verklaring ondertekent. De ondertekening is een gezamenlijk initiatief van de gemeente en de Nederlandse organisatie voor seksediversiteit (NNID).

“Door deze verklaring te ondertekenen draagt Utrecht actief bij aan de acceptatie en emancipatie van intersekse personen. Utrecht is een stad voor iedereen en waar iedereen zichzelf kan zijn. Met deze ondertekening en acties komen we weer een stap dichterbij een Utrecht waar dit voor iedereen geldt”, aldus wethouder Linda Voortman.

Miriam van der Have (directeur NNID): “NNID is verheugd dat Utrecht de eerste stad is in Nederland die intersekserechten actief aan het beleid wil toevoegen. Uit diverse onderzoeken is gebleken dat er sprake is van taboe, stigma, en discriminatie, wat leidt tot isolement en onzichtbaarheid van intersekse mensen. Ik hoop dat nog vele andere gemeentes en organisatie het voorbeeld van Utrecht mogen volgen”.

Meer doen

De gemeente wil nu meer gaan doen voor deze groep mensen. Zo gaat de gemeente zich inzetten voor de zichtbaarheid van seksediversiteit en wordt er gewerkt aan het ontwikkelen van opleidings- en bewustmakingsprogramma’s.