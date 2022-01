Gemeente: ‘Kademuur bij Minstroom in Utrecht is vóór vaarseizoen hersteld’

De herstelwerkzaamheden aan de kademuur bij de Minstroom in Utrecht starten volgende week. Als alles volgens planning verloopt is de doorgang voor aanvang van het vaarseizoen weer begaanbaar.

In september 2020 verzakte een deel van de kademuur van de Minstroom. Dit gebeurde bij de Looierbrug aan de Tolsteegsingel. Uit onderzoek bleek later dat achterstallig onderhoud de oorzaak was.

De werkzaamheden die nodig zijn om de verzakte kademuur te herstellen bleken lastiger dan in eerste instantie werd gedacht. Daarom is in mei vorig jaar een tijdelijke doorgang gemaakt voor kleine vaartuigen zoals kano’s en zogenoemde supboards.

Nu laat de gemeente weten dat de herstelwerkzaamheden vanaf de tweede week van januari beginnen. “We verwachten dat de werkzaamheden uiterlijk eind maart worden afgerond, waarmee de vaarroute over de Minstroom vóór aanvang van het vaarseizoen 2022 weer voor al het vaarverkeer beschikbaar is”, is te lezen in een brief aan de raad.