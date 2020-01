Gemeente keurt plan nieuwbouwproject Jutfaseweg goed

Aan de Jutfaseweg in Utrecht moeten op de plek waar voorheen een sportschool zat woningen komen. De gemeente heeft het plan van de ontwikkelaar goedgekeurd.

“In deze plannen is veel aandacht voor vergroening van het nu volledig verharde terrein”, zegt wethouder Klaas Verschuure. “Daarnaast zijn we blij dat hiermee woningen in de middencategorie worden toegevoegd in Rivierenwijk.”

Naast huizen in de midden categorie komen er ook woningen in de vrije sector. Met de bouw van de woningen krijgt de wijk een gemengder aanbod van huizen. Dit betekent dat er een betere balans komt tussen huizen uit verschillende prijsklassen zoals sociale huurwoningen en koopwoningen.

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het voorlopige plan van de aannemer. Bij het verdere proces worden ook buurtbewoners en belanghebbenden betrokken.