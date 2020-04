Gemeente komt in wekelijkse coronabrief met cijfers over invloed van corona op leefstijl van Utrechters

De gemeente Utrecht heeft de wekelijkse coronabrief weer gepubliceerd. De gemeente gaat onder meer onderzoeken hoe de sportverenigingen weer open kunnen voor kinderen. Verder zijn de eerste cijfers over de Tozo-regeling voor ondernemers bekend en heeft de gemeente een onderzoek laten doen naar de impact van de coronacrisis op de leefstijl van Utrechters.

Jeugd

De gemeente noemt het aantal meldingen over jeugd die samenschoolt en niet voldoende afstand bewaart ‘opvallend’. Jongeren zijn volgens de gemeente relatief veel gewaarschuwd en ook bekeurd. De gemeente zegt in gesprek te blijven met jongeren, maar ook duidelijk te zijn als de maatregelen niet serieus worden genomen.

Speeltuinen en sportverenigingen

De gemeente kijkt momenteel naar de voorwaarden waaronder buitenterreinen van beheerde speeltuinen weer open kunnen. Na de landelijke versoepeling van de maatregelen is de gemeente in gesprek gegaan met betrokkenen bij de speeltuinen. Er is een format ontworpen voor het beheerprotocol, zodat alle speeltuinen kunnen voldoen aan de richtlijnen van het RIVM.

Kinderen tot en met 12 jaar mogen vanaf 29 april georganiseerd samen buiten sporten onder begeleiding. Voor jongeren van 13 tot 18 jaar geldt dat ze buiten mogen sporten als de anderhalvemeter-regel in acht wordt genomen. Het kabinet heeft gemeentes gevraagd om de regie te nemen.

De gemeente Utrecht brengt samen met SportUtrecht in kaart welke verenigingen de mogelijkheid hebben om kinderen en jongeren te laten sporten. SportUtrecht gaat vervolgens met verenigingen in gesprek over hoe kinderen en jongeren die geen lid van de vereniging zijn, toch mee kunnen sporten en hoe die kinderen bereikt kunnen worden.

Tijdelijke Overbruggingsregelig Zelfstandig Ondernemers (Tozo)

De gemeente heeft van het begin van de coronacrisis tot nu 12.000 aanvragen van ondernemers gekregen voor de Tozo. In de week van 23 tot 29 maart lag het hoogtepunt, met 7.050 aanvragen. De gemeente toetst de aanvragen voordat ze overgaat op het uitbetalen van voorschotten.

De gemeente is in de week van 13 april begonnen met uitbetalen. Op dit moment zijn ruim 4.000 voorschotten uitbetaald. Eerder uitbetalen kon niet, omdat er veel onduidelijkheid was over de interpretatie van de regeling en omdat er extra voorwaarden kwamen vanuit het Rijk. Vanwege die extra voorwaarden heeft de gemeente aanvragers om extra informatie moeten vragen. Dat heeft gezorgd voor extra werk en extra vragen.

Vanaf deze week kan de gemeente elke week 3.000 aanvragers een voorschot geven. In de week van 4 tot 8 mei denkt de gemeente weer helemaal bij te zijn met uitbetalingen. Als tegemoetkoming voor de vertraging wordt het tweede voorschot sneller uitbetaald, namelijk binnen drie weken na het eerste voorschot.

Impact op leefstijl

De gemeente heeft een regionale rapportage laten opstellen waarin onder meer aandacht is voor de impact van het coronavirus op de leefstijl van Utrechters. Voor de rapportage is een panel van 1.003 inwoners van de gemeente Utrecht geraadpleegd.

Uit de infographic naar aanleiding van het panelonderzoek blijkt dat de impact van het coronavirus op de leefstijl in de stad groter is dan in de regio. 62 procent van de Utrechters geeft aan minder te bewegen, 23 procent eet ongezonder, 22 procent drinkt meer alcohol en 33 procent van de inwoners slaapt slechter.

25 procent van de deelnemers aan het onderzoek denkt met het coronavirus besmet te zijn geweest. De gemeente noemt die uitkomst opmerkelijk, omdat het niet strookt met de landelijke cijfers van immuniteit bij ongeveer 4 procent van de Nederlanders. De gemeente wijst er wel op dat dit panelonderzoek een eerste indruk geeft en dat het resultaat vertekend kan zijn omdat praktisch geschoolden ondervertegenwoordigd zijn in het panel.