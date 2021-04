Gemeente komt met coronasanering; Utrechters sneller uit de financiële problemen

De gemeente gaat schulden van Utrechters sneller afkopen bij verschillende schuldeisers. Ook wordt de duur van een schuldtraject ingekort van 3 naar 2 jaar. Aanleiding voor dit nieuwe beleid is de coronapandemie.

Wethouder Linda Voortman zegt dat de coronamaatregelen het nogmaals duidelijk maken dat vrijwel iedereen in de schulden kan belanden. “Schulden leveren stress op en zorgen ervoor dat mensen zich vaak niet meer op andere belangrijke zaken kunnen richten, zoals het vinden van een baan. Deze regeling maakt het mogelijk om sneller financieel overzicht te krijgen en een punt te zetten achter de schulden. Zo kunnen Utrechters zich sneller richten op de toekomst en worden ze niet meer achternagezeten door hun schuldverleden.”

Verkort

Met deze zogenoemde coronasanering verkort de gemeente de periode van het schuldtraject. Normaal duurt zo’n traject 3 jaar, maar dat wordt teruggeschroefd naar 2 jaar. Het laatste jaar wordt dan ook kwijtgescholden door de gemeente.

Utrecht loopt naar eigen zeggen vooruit met deze nieuwe regeling. In de Tweede Kamer wordt namelijk al langer gesproken over het verkorten van het schuldtraject. Daarnaast hebben meerdere partijen dit opgenomen in het verkiezingsprogramma.

Sneller

Ook wil de gemeente meer vaart zetten achter de start van een schuldregeling. Nu duurt het gemiddeld 11 maanden voordat zo’n regeling wordt gestart. Met de coronasanering werkt de gemeente ernaar om binnen 2 maanden een afkoopvoorstel bij de schuldeisers te doen.

Zodra duidelijk is wat iemand aan schulden heeft, wat de inkomsten zijn en wie de schuldeisers zijn doet de gemeente een afkoopvoorstel bij de eisers. Zodra hiermee wordt ingestemd, worden de schulden afgekocht met een saneringskrediet. Dit moet de inwoner vervolgens bij de gemeente aflossen.

Duurzaam

Ook zorgt de gemeente, samen met een vrijwilliger of hulpverlener, ervoor dat er geen nieuwe schulden ontstaan. Als dat traject goed loopt wordt tot maximaal 1.000 euro van het saneringsbedrag kwijtgescholden.

De gemeente noemt de nieuwe werkwijze ‘coronasanering’. De pandemie is weliswaar de aanleiding geweest om te starten met het nieuwe beleid, maar de wens bestaat al langer. Deze sanering geldt dan ook niet alleen voor schulden die zijn ontstaan door de coronamaatregelen.

Kosten

De kosten voor de coronasanering bedragen in dit jaar naar verwachting 100.000 euro en daarna zo’n 125.000 euro per jaar. Alle Utrechtse inwoners met problematische schulden, die ze zelf niet meer kunnen oplossen, komen in aanmerking voor de coronasanering. Het nieuwe beleid gaat op 1 juni van dit jaar in.