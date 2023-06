Gemeente lanceert vragenlijst; hoe wil jij dat Utrecht eruit komt te zien?

Hoogbouw of liever laagbouw? Wonen tussen horeca en winkels, of liever rustige straten? De gemeente heeft woensdag een vragenlijst gelanceerd waarmee ze wil onderzoeken hoe inwoners willen dat Utrecht eruit komt te zien. Dit komt straks in de ‘stedenbouwvisie’ te staan.

De stedenbouwvisie is een doorvertaling van de Ruimtelijke strategie Utrecht 2040 (RSU2040), waar DUIC ook al vaker over heeft geschreven. De stedenbouwvisie moet concreet maken wat de gemeente onder leefbaarheid, kwaliteit, efficiënt ruimtegebruik en architectuur verstaat. Het document gaat dus over de inrichting van de stad, over straten en buurten en over voorzieningen. Als er in de toekomst een gebied of project ontwikkeld wordt, wordt dit ook getoetst aan de stedenbouwvisie.

De gemeente geeft aan dat de stad betrokken moet worden bij het maken van het plan. Daarom worden er in verschillende wijken gesprekken gevoerd op straat en online is er een enquête waarmee Utrechters hun mening kunnen geven. Na de zomer organiseert de gemeente ‘verdiepende gesprekken’ met geïnteresseerde Utrechters en wordt de visie verder uitgewerkt. Daarna stuurt de gemeente het document naar de gemeenteraad om erover te besluiten.

Reacties wethouders

Wethouder Eerenberg: “Woningbouw is een van de prioriteiten van dit college. We bouwen er de komende jaren duizenden woningen bij. Dat moet met behoud van kwaliteit; er horen dus ook parken, scholen, plekken om te sporten en allerlei andere voorzieningen bij. Vanaf vandaag halen we geluiden op bij de Utrechters: wat zijn hun ideeën voor de toekomst? Over kwaliteit en leefbaarheid? Mét hun inbreng willen we een stedenbouwvisie maken die ervoor zorgt dat Utrecht ook over tientallen jaren een prettige plek is om te wonen, werken en verblijven.”

Wethouder Oosters: “Utrechters zijn enorm betrokken bij hun stad. Een stad die continu in verandering is. Daarom bieden we Utrechters de mogelijkheid om via verschillende kanalen met ons mee te denken over de toekomst van de stad. Daarbij doen we extra ons best om Utrechters te spreken die we niet vanzelf tegenkomen bij de gebruikelijke inspraakavonden. We zetten daarom digitale vragenlijsten in en gaan actief mensen opzoeken. Want alleen als we goed naar Utrechters luisteren kunnen we de veranderingen in onze stad ook echt van en voor iedereen laten zijn.”