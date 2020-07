Gemeente onderzoekt mogelijkheid van fietsroute langs Weerdsingel Oost- en Westzijde

De gemeente Utrecht wil van de Weerdsingel Oost- en Westzijde een fietsroute maken. Daarbij wordt ook gekeken naar een nieuwe oversteek bij de Weerdsluis.

Deze fietsroute Singel-Noord moet een schakel worden tussen het westen en oosten van de stad. Daarnaast zou de route bijdragen aan spreiding van het fietsverkeer waarmee de drukte binnen de singels afneemt.

Volgens de gemeente groeit het fietsverkeer in Utrecht jaarlijks met 5 procent. Op de Vredenburg-route is dit zelfs 9 procent. “De verwachting is dat deze groei zich doorzet, waardoor de hoofdroute via het Vredenburg (te) zwaarbelast wordt”, aldus de gemeente.

Onderzoek

In 2017 heeft een onafhankelijk bureau onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van een fietsroute langs de Weerdsingel Oost- en Westzijde. Daaruit kwam naar voren dat het aantal fietsers zou toenemen van ongeveer 2.200 per dag naar maximaal 8.000. Zo’n 2.500 fietsers zouden in plaats van de Vredenburg-route, de fietsroute Singel-Noord nemen.

De gemeente zegt dat de herinrichting van de Weerdsingel Oost- en Westzijde ook gebruikt kan worden om een groenstrook met wandelpad langs het water te maken. “Net als langs de Singel Oost.”

Het concept van de gemeente wordt momenteel verder uitgewerkt. In het najaar worden de plannen toegelicht tijdens een informatiebijeenkomst voor de buurt.