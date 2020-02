Gemeente organiseert bewonersbijeenkomsten over toekomst van Kanaleneiland en Transwijk

De gemeente Utrecht organiseert dit voorjaar drie bijeenkomsten voor bewoners van Kanaleneiland en Transwijk. Het project krijgt de naam Toekomstexpeditie en is bedoeld om bewoners te laten meepraten over de toekomst van de wijken.

De bijeenkomsten zijn een samenwerking van de gemeente en woningcorporaties Mitros, Portaal en Bo-ex. Inwoners, ondernemers en andere belangstellenden kunnen samen praten over hoe straten, gebouwen, parken en sportterreinen er in de toekomst uit moeten gaan zien.

4000 inwoners

De Toekomstexpeditie vindt plaats op 7 maart, 21 maart en 4 april van 10.00 uur tot 16.00 uur in het Krachtstation aan de Amerikalaan. De bijeenkomsten zijn volgens de gemeente een eerste stap naar het ontwikkelen van een omgevingsvisie voor Kanaleneiland en Transwijk.

Zo’n 4000 inwoners en 400 bedrijven krijgen persoonlijk een brief met een uitnodiging, maar iedereen is welkom op de bijeenkomsten.

Wethouder Klaas Verschuure is blij met deze manier van werken: “We willen zoveel mogelijk bewoners de ruimte geven om zich hier over uit te spreken. Daarom organiseren we het op deze manier, zodat iedereen binnen kan lopen. Bewoners van Kanaleneiland en Transwijk voelen zich heel erg betrokken bij de wijk; ik hoop op een mooie opkomst.”