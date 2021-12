Gemeente over jaarwisseling: ‘Niet passend om activiteiten te organiseren waarbij mensen samenkomen’

Nu het aantal coronapatiënten hoog is en nieuwe maatregelen zijn genomen, vindt de gemeente het ‘niet passend’ om Utrechters te vragen rondom de jaarwisseling activiteiten te organiseren die gericht zijn op ontmoeten. Eerder werd dit juist gestimuleerd, zodat Utrechters in aanloop naar het vuurwerkverbod in de stad nieuwe manieren zouden ontdekken om de jaarwisseling te vieren.

In september van dit jaar maakte de gemeente bekend dat aankomende jaarwisseling als ‘overgangsjaar’ wordt gebruikt. Het zou het laatste jaar worden waarin particulieren vuurwerk kunnen afsteken, maar waarin bewoners tegelijkertijd worden gestimuleerd het moment op een andere manier te vieren.

Dit jaar wilde de gemeente gebruiken om onder meer in de wijken te kijken naar vuurwerkvrije alternatieven, zodat bewoners de jaarwisseling toch kleinschalig met omwonenden kunnen vieren. Hiervoor kon een aanvraag worden ingediend bij het Initiatievenfonds.

In de tussentijd is er echter het een en ander veranderd; zo is er een landelijk vuurwerkverbod ingesteld en zijn er nieuwe, strengere, coronamaatregelen genomen.

Nier actief

“In de huidige tijd van oplopende coronacijfers en de avondsluiting passen geen activiteiten die gericht zijn op ontmoeten. We zullen bewoners dit jaar daarom niet actief vragen om initiatieven te organiseren”, is te lezen in een brief aan de gemeenteraad.

Voorstellen die binnenkomen worden op basis van de dan geldende coronamaatregelen beoordeeld. De kleinschalige en digitale ontmoetingen die door het jongerenwerk en het welzijnswerk in de wijken worden georganiseerd gaan vooralsnog door.