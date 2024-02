Gemeente pakt ‘ovonde’ op Churchilllaan in Utrecht aan; maatregelen moeten weg veiliger maken

De gemeente Utrecht gaat van maandag 19 tot en met vrijdag 23 februari werkzaamheden laten uitvoeren aan de ovonde (ovale rotonde) op de Churchilllaan. Er wordt die dagen gewerkt tussen 07.00 en 17.00 uur. Mensen ervaren de ovonde als onveilig en onoverzichtelijk, waarop de gemeente besloten heeft een aantal aanpassingen te doen.

De gemeente ziet de ovonde als onderdeel van een belangrijke busroute tussen Utrecht Centraal, Papendorp en de wijk Vleuten -De Meern. In 2019 verving de ovonde het oude kruispunt, maar mensen ervaren nieuwe situatie als niet duidelijk en onveilig.

Een verkeersbureau deed onderzoek naar het verkeer op en de veiligheid van de ovonde. Uit dat onderzoek volgden voorstellen voor aanpassingen, die nu door de gemeente worden uitgevoerd. “Hiermee wordt de ovonde overzichtelijker en veiliger voor alle weggebruikers.”

De gemeente gaat onder meer het straatwerk aan de binnenkant van de rotonde vervangen en de bochten worden verbreed, zodat bussen beter over de ovonde kunnen rijden. Ook krijgt het asfalt van de rijbaan bij de fietsoversteekplaatsen een andere kleur om duidelijk te maken wanneer fietsers wel en geen voorrang hebben. Daarnaast worden er verkeersborden aangepast en worden versleten markeringen om de weg opnieuw aangebracht. Ten slotte komt er meer ruimte voor groen en bloeiende beplanting.

Omleidingen

De ovonde is tijdens de werkzaamheden dicht voor auto’s en fietsers. Zij worden omgeleid. Zo moeten auto’s richting de A2 en Papendorp via de Beneluxlaan en de Dominee Martin Luther Kinglaan rijden. Autoverkeer dat vanaf de C.H. Letschertweg, de Stadsbaan Leidsche Rijn en Papendorp richting Kanaleneiland en het centrum moet, rijdt ook via de Martin Luther Kinglaan. Fietsers tussen de Trumanlaan en de Marco Pololaan moeten oversteken bij de kruising met de Beneluxlaan en de buslijnen 7 en 10 krijgen een kleine lokale omleiding.

De werkzaamheden kunnen wat geluidsoverlast geven in de omgeving en de gemeente heeft aangegeven dat het weer de geplande werkzaamheden kan beïnvloeden.