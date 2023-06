Gemeente plaatst tijdelijke camera’s in Utrechtse binnenstad om zwaar verkeer te tellen

De gemeente Utrecht gaat van 26 juni tot en met 9 juli op vier locaties in de binnenstad tijdelijke camera’s plaatsen. De camera’s tellen hoeveel zwaar verkeer er over de grachten rijdt. Zo kan de gemeente zien of de verkeersmaatregelen die getroffen zijn om de werven en werfkelders te beschermen werken.

De camera’s worden geplaatst op de Plompetorengracht, het Hieronymusplantsoen, de Kromme Nieuwegracht en de Nieuwegracht. De camera op de Plompetorengracht telt naast het zware verkeer ook hoeveel auto’s vanaf de Van Asch van Wijckskade tegen de rijrichting in rijden.

De tijdelijke camera’s worden gebruikt van 26 juni tot en met 9 juni. Enkele dagen eerder, op 22 juni worden ze geplaatst en op 11 juli worden ze weer weggehaald.



Gegevens

De speciale camera’s maken foto’s van kentekens van de voertuigen die op de grachten met werfkelders rijden. Met het kenteken halen de camera’s de voertuiggegevens op bij de Rijksdienst Wegverkeer. Nadat de voertuiggegevens zijn opgehaald, worden de foto’s van de kentekens gewist. “De camera’s voldoen aan de privacywet en zijn niet schadelijk voor mensen of dieren”, aldus de gemeente Utrecht.

Samen met de gegevens van de handhavers en de meldingen die de gemeente binnen krijgt, moeten de gegevens een goed beeld geven van hoeveel zwaar verkeer er nog op en rond de grachten rijdt en of de verkeersmaatregelen die eerder zijn getroffen werken. “Elk zwaar voertuig dat over een eeuwenoude kelder rijdt, is er één te veel. Toch laten tellingen en meldingen tot nu toe zien dat sommige chauffeurs zich (nog) niet aan de verkeersregels houden”, aldus de gemeente.

Eerdere tellingen

In 2022 deed de gemeente ook al tellingen op twaalf plekken in de binnenstad. Uit deze tellingen bleek dat er minder zwaar verkeer in het wervengebied rijdt dan in 2020 en 2021. Omdat er op vier plekken werkzaamheden aan de weg waren, gaven deze tellingen volgens de gemeente geen goed beeld. Daarom worden er nu opnieuw op deze vier plekken in de Utrechtse binnenstad tellingen gedaan.

Later dit jaar wil de gemeente kentekencamera’s plaatsen om chauffeurs van vrachtauto’s automatisch een boete te geven als zij de verkeersmaatregelen overtreden, maar dit plan ligt bij het Openbaar Ministerie. De gemeente laat weten dat dit andere camera’s zijn dan de tijdelijke camera’s die komende maand worden gebruikt voor de tellingen.