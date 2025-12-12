Gemeente presenteert nieuwe koers voor Lage Weide: ‘De machinekamer van Utrecht’

Lage Weide, het grootste industrie- en bedrijventerrein van Utrecht, krijgt een nieuwe koers. Dat staat in de Omgevingsvisie Lage Weide 2040 die door de gemeente is gepubliceerd. In dit plan is onder meer te lezen hoe Utrecht het gebied nog belangrijker wil maken voor de groei van de stad.
Volgens de gemeente speelt Lage Weide een sleutelrol in de Utrechtse economie; van afvalverwerking en energieproductie tot logistiek, bouw, reparatie en technische dienstverlening. Én die rol moet volgens hen in de komende jaren alleen maar belangrijker worden.
Drie grote veranderingen
Samen met ILW (Industrievereniging Lage Weide), ondernemers en betrokkenen heeft de gemeente de Omgevingsvisie 2040 ontwikkeld. Deze visie zet in op drie grote veranderingen: een sterker economisch profiel, een gebied dat beter verbonden is met de stad en een veiliger, aantrekkelijker en groener werklandschap.
De gemeente laat onder meer weten Lage Weide te willen verbinden met de stad door middel van fietsbruggen over het Amsterdam-Rijnkanaal en over de A2. Daarnaast is het plan dat er meer circulaire bedrijven komen en om beter gebruik te maken van het water en het spoor.
Fietsbruggen
De plannen om Lage Weide door middel van fietsbruggen beter te verbinden met de stad liggen al langer op tafel. Vanwege de hoge kosten is dit volgens de gemeente alleen lastig op korte termijn te realiseren.
In juli 2025 maakte de gemeente bekend dat er toch 300.000 euro beschikbaar gesteld wordt om de voorbereidingen voor de nieuwe fietsverbinding bij de Demkabrug naar Lage Weide te treffen. Voor de daadwerkelijke aanleg is er echter nog vele miljoenen euro’s nodig.
Samen met de Fietsersbond pleit ondernemersvereniging ILW al jaren voor een veilige fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal. Omdat de aanleg van de veilige fietsroute volgens ILW veel te lang duurt, willen zij zich in maart 2026 verkiesbaar stellen voor de Utrechtse gemeenteraad.
“We vragen al tien jaar om actie. Wat we krijgen, zijn rapporten en vage beloftes”, aldus Gerrit van Gessel, voorzitter van ILW. “Dus als de gemeente ons niet serieus neemt, dan gaan we zélf het stadhuis in.”
Ontwerp ter inzage
Volgens Susanne Schilderman, wethouder economische zaken, is Lage Weide “de machinekamer van Utrecht”. “Hier gebeurt het werk dat onze groeiende, circulaire stad draaiende houdt”, aldus de wethouder. “Deze visie laat zien hoe we ruimte blijven bieden aan bedrijven die essentieel zijn voor onze energievoorziening, onze bouwopgave en onze circulaire ambities.”
Met deze nieuwe visie wil de gemeente ruimte creëren voor de 4.000 extra banen die Utrecht tot 2040 nodig gaat hebben voor alle praktisch en technisch geschoolden. “Door het gebied groener, veiliger en beter bereikbaar te maken voor fiets, bus, water en spoor, moet Lage Weide uitgroeien tot een toekomstbestendig werklandschap dat sterker is verbonden met de stad”, aldus het college.
Tot 22 januari 2026 ligt het ontwerp van de Omgevingsvisie ter inzage. Iedereen kan in deze periode een zienswijze indienen. Daarna wordt de definitieve Omgevingsvisie in het najaar van 2026 aan de gemeenteraad voorgelegd. Ook is er op 15 januari een informatiebijeenkomst in het Carlton President Hotel.
2 Reacties
“We vragen al tien jaar om actie. Wat we krijgen, zijn rapporten en vage beloftes”: welkom in Utrecht. Weer een prachtig rapport met veel ambitie, lekker lopen en fietsen in Lage Weide voor wie daar zin in heeft. Zal wel weer veel vergaderen opleveren, avonden met stickers plakken, inhuren van bureau’s, ambtenaren die komen uitleggen waarom ze dit willen etc etc. Arme ondernemers daar, veel sterkte.
In de plannen van Randstad Spoor stond ook een Station Lage wijde gepland met P&R parkeer plaats. Daar waar je van de A2 afslag rechtstreeks naar het spoor kan rijden
Door bovendien een loop / fiets brug over het Amsterdam Rijn kanaal zou ook de Amsterdamse straat weg een nabij eigen station kunnen krijgen.