Gemeente presenteert voortgang Regenboogagenda: ‘Positieve maar ook negatieve ontwikkelingen’

Het college presenteert maandag op Coming Out Day de stand van zaken over de Utrechtse Regenboogagenda 2019-2022. Daarin is te lezen dat er het afgelopen jaar ondanks corona allerlei initiatieven zijn georganiseerd om onder meer de acceptatie van de LHBTI+-gemeenschap te vergroten, maar ook dat minder LHBTI+’ers het veilig vinden om in hun eigen wijk hand in hand te lopen.

De Utrechtse Regenboogagenda is een actieplan om de zichtbaarheid, acceptatie en veiligheid van lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender en intersekse personen te vergroten. Ieder jaar wordt rond Coming Out Day, dat op 11 oktober plaatsvindt, een voortgangsrapportage over de uitvoering van de agenda gepubliceerd.

De gemeente zegt ondanks de aanhoudende situatie rondom corona, en alle beperkingen die dit met zich meebrengt, met een groot deel van de agenda nog steeds op koers te liggen. “Samen met onze partners uit het veld blijven we doorgaan met wat goed gaat en blijven we onze aandacht richten op delen van de agenda waar we nog meer uit kunnen halen”, is te lezen in een brief aan de gemeenteraad.

Activiteiten

Er zijn afgelopen jaar verschillende activiteiten geweest die volgens de gemeente laten zien dat Utrecht een inclusieve stad is. Zo is op 14 juni het regenboogfietspad op het Utrecht Science Park geopend, was er op 5 juni een mini-Canal Pride en werd meerdere keren de regenboogvlag gehesen. Dit werd onder ander vandaag op Coming Out Day gedaan, maar ook op 17 mei op de internationale dag tegen homo-, lesbo-, bi-, trans- en interseksefobie en op 1 april toen het 20-jarig bestaan van het homohuwelijk werd gevierd.

Ook is afgelopen jaar aandacht besteed aan de ondersteuning van kwetsbare groepen zoals dak- en thuislozen, vluchtelingen en ouderen, zijn er voorlichtingscampagnes geweest voor jongeren, zijn er stappen gezet in de Utrechtse sportcultuur en kon ondanks de coronamaatregelen het Midzomergrachtfestival worden georganiseerd.

Veiligheid

Ondanks de volgens de gemeente positieve ontwikkelingen, waaruit hierboven een greep is te lezen, zijn er ook zaken die minder goed gaan. Uit onderzoek van Art. 1 Midden Nederland, waaraan 109 mensen deelnamen, bleek dat 22 procent van de ondervraagde LHBTI+’ers het in 2020 niet veilig vond om in de eigen wijk hand in hand te lopen met een partner. Dit percentage ligt hoger dan in 2019.

Daarnaast gaf 18 procent aan in 2020 in de eigen wijk last te hebben gehad van bijvoorbeeld discriminerende opmerkingen, een onveilig gevoel of uitschelden. 38 procent gaf aan het eigen gedrag of uiterlijk aan te passen vanwege de veiligheid.

Online

Ook zijn bij Art. 1 Midden Nederland tot oktober zestien meldingen binnengekomen van incidenten in de stad die te maken hebben met LHBTI+. Het ging volgens de gemeente om vijandige bejegening en omstreden behandeling en het zijn meer meldingen dan vorig jaar.

Ook zijn er signalen dat LHBTI+-discriminatie online toeneemt. “De cijfers bevestigen het beeld dat de LHBTI+-gemeenschap nog steeds regelmatig te maken krijgt met discriminatie, uitsluiting en geweld.”

Tot slot zegt de gemeente te willen blijven werken aan een inclusieve stad waar iedereen gelijke kansen krijgt, iedereen zichzelf kan zijn en tweedeling wordt tegengegaan.